Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.



Năm An toàn giao thông 2021: Phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ TNGT

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020.



Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGTQG thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đối với các địa phương, đầu mối giao thông trọng điểm về TTATGT trong các dịp cao điểm, lễ, Tết và kiểm tra các địa phương có tình hình TTATGT phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao; triển khai các chuyên đề về bảo vệ hành lang ATGT, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, kiểm soát tải trọng phương tiện…



Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ và siết chặt quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bến Lức - Long Thành, cầu Mỹ Thuận 2; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án nâng cấp đường sắt quốc gia; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hiện hữu, xử lý dứt điểm, kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; xây dựng đường gom, xoá lối đi tự mở… kịp thời xử lý các điểm đen tiềm ẩn TNGT.



Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT, tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ gây TNGT cao như: Lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn, ma tuý; điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; sử dụng điện thoại di động; chở hàng hoá quá tải trọng phương tiện và hạ tầng; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện; không mặc áo phao khi đi đò ngang hoặc phương tiện thuỷ gia dụng…



Tiếp tục mở rộng lắp đặt camera hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và kết nối với camera bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường chính trong đô thị, các địa điểm phức tạp về TTATGT.



Bộ Y tế triển khai tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho cán bộ y tế cấp xã, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an xã, dân quân tự vệ và đội ngũ tình nguyện viên bảo đảm ATGT tại cơ sở; tổ chức kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên toàn quốc...



Theo thống kê trong 5 năm qua (2016-2020) tình hình TTATGT đã có những chuyển biến tích cực so với giai đoạn trước. Số vụ TNGT giảm 42,71%, số người chết giảm 19,01% và số người bị thương giảm 53,91%. Đặc biệt, năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua (số vụ giảm trên 18%, số người bị thương giảm gần 20%, số người chết giảm trên 13% và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người).



