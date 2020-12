Nhiều lời khai "bất ngờ" khi xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Ngày thứ 2 xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, những người làm việc ở doanh nghiệp (do Đinh Ngọc Hệ thao túng) nhận quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương nói rằng họ không hưởng lợi từ số tiền bị cáo Hệ "bòn rút" ở trạm thu phí.





Sáng 15-12, HĐXX vụ sai phạm liên quan đến việc thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng tiếp tục xét hỏi những bị cáo là đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ.



Tại tòa, bị cáo Phạm Văn Diệt (hầu tòa với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") khai nhận bị cáo làm mọi việc theo chỉ đạo từ bị cáo Hệ.



Bị cáo này khai Công ty Yên Khánh do bị cáo Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh, cháu bị cáo Hệ) đứng tên trên giấy tờ. Như vậy, bị cáo Hoan là người ký tất cả giấy tờ quan trọng. Bên cạnh đó, bị cáo thừa nhận bản thân trực tiếp tham gia đấu giá và tham gia ký hợp đồng bán quyền thu phí. "Nhưng mọi việc đó do bị cáo Hệ sắp đặt từ trước, bị cáo chỉ ký tên" – bị cáo Diệt trần tình.



Sau khi Công ty Yên Khánh trúng đấu giá rồi tiến hành khai thác quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương, bị cáo Diệt tham gia cuộc họp bàn cách cắt giảm, che giấu doanh thu ở các trạm thu phí. Sau đó, Diệt phê duyệt phương thức nộp tiền thu phí theo số liệu can thiệp và doanh thu thực tế.





Đinh Ngọc Hệ vào phòng xử án (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)





Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Diệt trực tiếp cùng Đinh Ngọc Hệ đến Công ty Cửu Long để tiếp cận, tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương. Diệt biết rõ hành vi làm giả hồ sơ năng lực tài chính của Công ty Yên Khánh nhằm tạo sự tin tưởng, hợp thức hóa hồ sơ đấu giá. Làm theo lời Đinh Ngọc Hệ, bị cáo Diệt trực tiếp tham gia đấu giá cũng như dự buổi ký hợp đồng bán quyền thu phí.



Bị cáo Diệt khẳng định bản thân không hưởng lợi từ số tiền bị cáo Đinh Ngọc Hệ "bòn rút" ở các trạm thu phí (hơn 725 tỉ đồng).





Bị cáo Đinh La Thăng (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)





Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (nguyên kế toán Công ty Yên Khánh) khai không biết Đinh Ngọc Hệ mới là chủ thực sự tại Công ty Yên Khánh. Từ khi làm việc, bị cáo không nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Hệ mà chỉ làm theo phân công từ lãnh đạo trực tiếp ở công ty.



Ban đầu, bị cáo này không biết gì về số liệu thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương cũng như phần mềm cài đặt trong máy tính nhằm che giấu sai phạm trong quá trình thu phí. Sau một thời gian, bị cáo mới biết về phần mềm công nghệ nói trên. Tuy nhiên, bị cáo Huệ thừa nhận: "Bị cáo biết Công ty Yên Khánh có hai hệ thống sổ sách – sổ sách lưu giữ số liệu thực tế và sổ sách lưu giữ số liệu trên máy tính".



Như bị cáo Diệt, nữ bị cáo khăng khăng bản thân không hưởng lợi từ số tiền thất thoát; chỉ làm công ăn lương.





HĐXX tiến hành xét hỏi (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)





Bị cáo Ngô Bá Thắng (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An) trình bày bị cáo nhận nhiệm vụ điều hành nhân sự ở chi nhánh, trong đó có các trạm thu phí. Bị cáo Thắng chưa bao giờ nhận chỉ đạo từ bị cáo Hoan. Bị cáo biết việc cài đặt phần mềm vào máy tính do những bị cáo thực hiện là sai trái nhưng bị cáo không có ý kiến. Bởi vì, bị cáo nghĩ bản thân là người làm công ăn lương.



Bị cáo Đinh Ngọc Hệ sử dụng pháp nhân doanh nghiệp (do Hệ đứng sau thao túng, trong đó có Công ty Yên Khánh) mua đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ năng lực tài chính của 2 doanh nghiệp nhằm tạo sự tin tưởng, đủ điều kiện tham gia đấu giá. Hợp đồng bắt buộc Tổng Công ty Cửu Long (thuộc Bộ GTVT) bàn giao nguyên trạng thiết bị thu phí về Công ty Yên Khánh. Doanh nghiệp sẽ báo cáo Tổng Công ty Cửu Long về doanh thu thu phí, tình hình bảo quản cơ sở vật chất, tài sản.



Dù biết rõ quy định nhưng bị cáo Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, che giấu doanh thu, chiếm đoạt tiền thu phí bằng mọi thủ đoạn. Thực hiện chỉ đạo từ Đinh Ngọc Hệ, nhân viên tận dụng phương pháp thu phí "thủ công", không qua hệ thống phần mềm quản lý. Công ty Yên Khánh không đưa vào báo cáo doanh thu số tiền thu về từ cách làm trên. Với động cơ cắt giảm doanh thu nhiều hơn trên phần mềm quản lý, những bị cáo dưới quyền Đinh Ngọc Hệ nâng cấp, can thiệp vào phần mềm thu phí mà trạm thu phí sử dụng. Các đối tượng thiết lập, cài đặt phần mềm sao chép, đè lượt xe có mệnh giá vé nhỏ cho lượt xe mệnh giá vé lớn từ làn khác sang nhằm thay đổi mệnh giá vé. Sau đó, các bị cáo xóa hết dữ liệu trên 10 máy chủ lưu trữ dữ liệu về tình hình thu phí thực tế. Theo kết quả xác minh, số tiền bỏ ngoài hệ thống sổ sách là khoảng hơn 725 tỉ đồng.





Đồng phạm của bị cáo Đinh Ngọc Hệ trong việc cài phần mềm máy tính để che giấu sai phạm khai báo trước tòa





Trong vụ sai phạm, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT), 5 đồng phạm (nguyên lãnh đạo, cán bộ nhà nước) tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng 12 bị cáo khác bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".



Di Lâm (NLĐO)