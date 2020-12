Một nông dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt cóc tống tiền 4 tỉ đồng

Nhóm người đóng vai dân buôn hẹn ông V. đến vườn dừa để mua trái, liền bất ngờ khống chế bắt cóc ông rồi tống tiền gia đình ông 4 tỉ đồng.





Ngày 8.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) điều tra vụ bắt cóc tống tiền xảy ra trên địa bàn xã Hòa Hiệp.



Nạn nhân là ông T.Q.V (50 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp) cũng được Công an H.Xuyên Mộc cho làm tường trình vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, ông V. có một vườn dừa đã cho thu hoạch trái trên địa bàn xã Hòa Hiệp. Khoảng 12 giờ 30 ngày 5.12, ông V. ở vườn dừa chờ khách đến xem để mua trái với số lượng lớn.



Tại đây nhóm khách đến gồm nhiều người đi bằng ô tô mang biển số TP.HCM đã bất ngờ khống chế bắt cóc ông V. đưa khỏi vườn.



Chiều cùng ngày, người nhà nhận được thông tin ông V. bị bắt cóc, nhóm đối tượng yêu cầu đưa 4 tỉ đồng nên đã trình báo cơ quan công an.



Ngay sau đó, Công an H.Xuyên Mộc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xác minh thông tin, điều tra vụ việc.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 7.12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và Lâm Đồng đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và giải cứu được ông V. khi đang bị nhóm người bắt cóc giam giữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Ngày 8.12, trao đổi với phóng viên, bà H., vợ ông V. cho biết cả 2 vợ chồng vẫn còn rất hoang mang, chưa thể nhớ được những gì đã xảy ra.



