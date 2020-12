Khánh Hòa: Quân y đảo Đá Lớn A cứu chữa ngư dân bị tai nạn lao động

Bệnh nhận được đưa vào đảo Đá Lớn A trong tình trạng có vết thương giữa 1/3 mặt trước cẳng chân phải, sâu 5cm, vết thương nham nhở, sưng nề, chảy máu nhiều.



Được máy bay trực trăng đưa về đất liền cứu chữa

Bác sỹ sơ cứu cho một thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)



Tối 26/12, nguồn thông tin từ Vùng 4 Hải quân, lúc 19 giờ 45 phút, đảo Đá lớn A, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận và cứu giúp ngư dân Lê Trường Thọ, 30 tuổi, quê xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bị tai nạn lao động trên biển.



Trước đó, lúc 19 giờ 25 phút, khi đang khai thác hải sản trên biển cách đảo Đá Lớn A gần 1 hải lý, ngư dân Lê Trường Thọ bị xiên cá đâm vào chân.



Dưới tình huống nguy hiểm do vết thương chảy nhiều máu, bệnh nhận đã được các thuyền viên trên tàu cá KH 96668 TS đưa vào đảo Đá Lớn A trong tình trạng có vết thương giữa 1/3 mặt trước cẳng chân phải, sâu 5cm, vết thương nham nhở, sưng nề, chảy máu nhiều.



Sau khi tiếp nhận, quân y trên đảo đã tổ chức thăm khám, cầm máu, sát trùng, giảm đau, cắt lọc và khâu 3 mũi cho bệnh nhân.



Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Quân y của đảo cấp thuốc, hướng dẫn thay băng và đưa bệnh nhân trở về tàu cá an toàn.



Bệnh nhân Lê Trường Thọ, sinh năm 1990, quê xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; là thuyền viên trên tàu cá KH 96668 TS, do ông Nguyễn Ngọc Tâm, người cùng địa phương làm chủ. Trên tàu có 9 lao động.



Theo Phan Sáu (TTXVN/Vietnam+)