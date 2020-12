Công an, Viện Kiểm sát nói về thông tin Khá "bảnh" tử vong

Trước thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") bị tử vong trong trại giam, công an và Viện kiểm sát đều cho biết chưa nắm được thông tin này.





Ngày 21-12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hải Dương chưa nhận được thông tin về việc Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", SN 1994, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại một trại giam của Bộ Công an phụ trách trên địa bàn tỉnh.



Trước đó, tối 20-12 đến sáng nay 21-12, trên mạng xã hội xôn xao về việc Khá "bảnh" tử vong tại trại giam.





Ngô Bá Khá ra toà thời điểm cuối năm 2019



Tương tự như lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù và thi hành án hình sự (Phòng 8) của cả Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh đều khẳng định chưa nhận được thông tin Khá "bảnh" bị tử vong trong trại giam như đồn thổi trên mạng xã hội.



Trước đó, ngày 13-11-2019, TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã tuyên phạt Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù giam, phạt 20 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, phạt 20 triệu đồng; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù, các bị cáo Quý, An, Công phạt bổ sung 10 triệu đồng về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.



Trước khi bị bắt, Khá "bảnh" là một "giang hồ mạng" được giới trẻ xưng tụng, đặc biệt là trên YouTube, mỗi video có mặt thanh niên này trên YouTube thường có cả triệu người xem và bình luận, được ca tụng như một "ông hoàng". Đáng chú ý những clip của Khá "bảnh" có nội dung cổ vũ kích động những hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như: Khá "bảnh" tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ; clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc…



Trước khi bị khóa, kênh YouTube của Khá "bảnh" có khoảng 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video. Trong một video đăng tải cuối tháng 1-2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube.



Theo Nguyễn Hưởng - Huy Thanh (NLĐO)