Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 kẻ cướp người Pakistan

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Zahid Abbas Ali (SN 1983) và Ibrahim Ali (SN 1971) đều mang quốc tịch Pakistan để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".



Anh Võ Minh Nam (ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) làm nghề mua bán bán đồ gia dụng trên vỉa hè ở địa bàn huyện Bình Chánh. Sáng 16-11, anh Nam dọn hàng ra bán tại lề đường kế bên nhà số 1A36 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.



Đến trưa cùng ngày, anh Nam đang ngồi bán hàng thì có một ô tô màu trắng dừng gần đó và hai người nước ngoài xuống xe, hỏi mua hàng anh Nam.





Sau khi lựa chọn, hai vị khách này ngỏ ý muốn mua một bếp gas, hỏi giá tiền. Anh Nam lấy cọc tiền của mình ra chỉ từng tờ để thông báo giá. Lúc này, một trong hai người giật lấy cọc tiền 25 triệu từ tay anh Nam rồi bung chạy đến xe ô tô tẩu thoát.



Anh Nam chạy theo đu vào kính chiếu hậu nhưng kính gãy khiến anh ngã xuống đường. Bị mất tiền, anh Nam đã đến công an trình báo.



Các trinh sát Hình sự Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã khẩn trương phối hợp với Công an huyện Bình Chánh truy xét vụ việc.



Tiến hành xác minh, lực lượng trinh sát lần ra chiếc xe cả hai thuê lại của anh Nguyễn Anh Hoàng Vũ với thời gian 2 ngày. Qua công tác trinh sát, công an phát hiện chiếc xe đang gửi tại bãi giữ xe Công viên 23/9 (quận 1) và hai đối tượng đang lưu trú trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).



Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận là Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali, trong đó Zahid Abbas Ali là kẻ đã giật cọc tiền của anh Nam.

