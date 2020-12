Chặn ngay nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập dịp Tết

Tối 26.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố bệnh nhân mắc COVID-19 số 1440 là ca nhập cảnh trái phép, đã được cách ly tại Vĩnh Long. Đây là lần thứ 2, virus SARS-CoV-2 theo người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau vụ bùng dịch phức tạp và nguy hiểm tại Đà Nẵng. Vấn đề nhập cảnh trái phép một lần nữa đáng báo động trên toàn tuyến biên giới Việt Nam.



Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng căng mình chống dịch tại biên giới. Ảnh: Thùy Linh





Mỗi ngày có 100- 150 trường hợp nhập cảnh trái phép



Bệnh nhân 1440 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân này nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24.12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời.



Theo kết quả xét nghiệm ngày 26.12 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công tác kiểm dịch y tế đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thùy Linh



Liên quan đến nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập qua đường nhập cảnh trái phép, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời điểm đông xuân và cuối năm, nguy cơ xâm nhập của COVID-19 rất cao. Hiện nay, hàng ngày có khoảng 100-150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới.



Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt tỉnh có vùng biên hết sức quan tâm, tăng cường hơn nữa để ngăn chặn nhập cảnh trái phép. “Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương cần quan tâm, bảo vệ phên dậu, ngăn chặn ca xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Nếu ca xâm nhập mang theo virus rất nguy hiểm”, Bộ trưởng nói.



Theo các chuyên gia dịch tễ, nếu những người nhập cảnh trái phép mang virus SARS-CoV-2 vào Việt Nam, sẽ rất khó truy vết và khống chế dịch nếu dịch lây lan, bùng phát. Đây là mối nguy lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. "Nếu không kiểm soát tốt đường biên giới, rất có thể những thành quả chống dịch suốt thời gian qua sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vụ dịch bùng phát tại Đà Nẵng là một ví dụ tiêu biểu, đã khiến cho cả Đà Nẵng bị phong tỏa, nhiều người bệnh tử vong. Vì vậy, vấn đề nhập cảnh trái phép cần phải được quyết liệt xử lý" - vị chuyên gia này nói.



Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ca COVID-19 đầu tiên sẽ phát hiện tại cơ sở y tế, vì thế Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm đầu tư năng lực xét nghiệm, đẩy mạnh xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ. "Thời điểm này nhiều bệnh lây qua đường hô hấp, triệu chứng giống COVID-19 nên các cơ sở y tế phải xét nghiệm hết những trường hợp này”, ông nói.



Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Y tế đề nghị các địa phương phải tăng cường chuẩn bị, tập huấn cho nhân viên y tế, chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu diện rộng, tăng cường xét nghiệm, bảo đảm cơ sở điều trị, tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện 5K. Với các cơ sở y tế, phải đặt nhiệm vụ từ thời điểm tới cuối năm, cần đưa công tác phòng, chống dịch lên mức cao nhất.



Phải xử phạt nghiêm khắc để răn đe



Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, mỗi ngày các đơn vị khắp các tuyến biên giới đều có báo cáo số liệu người xuất nhập cảnh. Đơn cử như ngày 26.12, tính đến 18h Bộ đội Biên phòng phát hiện 119 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Cụ thể, tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc, bộ đội biên phòng đã cách ly 207 người trong đó nhập cảnh qua cửa khẩu là 127 người, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở có đến 80 người. Tuyến Việt Nam- Lào cách ly 72 người trong đó có 70 người nhập cảnh qua cửa khẩu và 2 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tuyến Việt Nam - Campuchia cách ly 56 người, trong đó 37 người nhập cảnh qua cửa khẩu và 19 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Quang Long - Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết: Hiện nay khi tình hình nhập cảnh trái phép qua đường biên giới lại nóng hơn do tình do tình hình dịch bệnh tại các quốc gia trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Lực lượng biên phòng Đồn biên phòng Quang Long vẫn hàng ngày "căng mình" chống dịch, tích cực phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới.



"Mức xử phạt hành chính đối với người nhập cảnh trái phép khoảng 3-5 triệu đồng. Đặc biệt, đối với các trường hợp môi giới nhập cảnh trái phép, theo quy định thì có thể nói là cứ đưa một người nhập cảnh trái phép qua biên giới là lĩnh án 1 năm tù, đưa 1 người nhập cảnh trái phép cũng xử lý án tù... Như vậy mới có thể răn đe được các đối tượng. Tôi cho rằng cần quyết liệt xử phạt để răn đe. Từ đầu năm đến nay, riêng đồn chúng tôi đã phát hiện bắt giữ 6 trường hợp môi giới nhập cảnh trái phép. Chúng tôi đang đề nghị xét xử điểm khi phát hiện các vụ việc" - Phó đồn trưởng đồn Quang Long chia sẻ.



Căng mình chống dịch COVID-19 nơi biên cương



Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ: Suốt 1 năm qua, tại tất cả các tuyến biên giới, từ khi dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, bất chấp khó khăn, gian khổ, bộ đội biên phòng chưa lúc nào ngừng nghỉ, luôn túc trực chống dịch ngay từ tuyến đầu.



Tại hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, bên cạnh các lực lượng chức năng khác, bộ đội biên phòng tại đây vẫn cắm chốt, ở lán để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Đại úy Đỗ Quang Trung - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động và tích cực phối hợp với 3 xã (Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn) tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, không tiếp tay đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép...



Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, đơn vị thành lập được 10 chốt kiểm soát, 3 lán cách ly tạm thời, in treo 12 khẩu hiệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, bắt giữ, xử lý hình sự 5 vụ với 8 đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn xác minh, làm rõ bắt 6 đối tượng có liên quan trong các đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.



Bắt 7 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trao trả phía Trung Quốc. Phát hiện 2 công dân Thái Lan có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; Thu dung 157 vụ với 880 công dân Việt Nam; 1 vụ với 5 công dân Campuchia nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đưa đi cách ly tập trung.



Tại Hà Giang, Thiếu tá Mua Mí Cáy - Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) cho hay, đơn vị là nơi thu dung số người nhập cảnh trái phép lớn nhất trong các đồn biên phòng tại tỉnh Hà Giang.



Đồn Biên phòng Xín Cái có 5 chốt, mỗi chốt từ 4-10 người. Từ đầu năm đến nay, Đồn đã thu dung gần 1.000 vụ, với khoảng 7.000 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Các công dân này sang Trung Quốc làm thuê, họ quê quán ở gần 63 tỉnh thành phố. Khi thu dung những người nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra y tế, đưa đi cách ly tập trung theo quy định.





