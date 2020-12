Cần Thơ: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ông Nguyễn Văn Tuấn đã ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 39 thửa đất không phù hợp quy hoạch, trị giá gần 10 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Nguồn: tuoitre.vn)



Ngày 7/12, theo Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.



Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Việt Hòa (sinh năm 1976), nguyên Tổ trưởng Tổ đo đạc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy do cùng vi phạm trên.



Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, ông Nguyễn Văn Tuấn đã ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 33 thửa đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015-2017 của quận, với diện tích hơn 10.800m2, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.



Ông Tuấn cũng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân đối với 6 thửa đất, diện tích gần 4.000m2, trị giá hơn 4,8 tỷ đồng, đủ định lượng về diện tích, giá trị quyền sử dụng đất để xử lý hình sự.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ nhận định, ông Tuấn ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó ký cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng về căn cứ, chưa làm hết trách nhiệm, dẫn đến phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, gây thiệt hại cho Nhà nước.



Năm 2019, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Lê Tâm Niệm (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy) đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Tuấn cùng ông Niệm sau đó bị điều chuyển sang các công tác khác.



Liên quan đến sai phạm đất đai tại quận Bình Thủy, trước đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đối với Lê Văn Vũ (sinh năm 1976, Trưởng phòng, sau đó là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường); Huỳnh Trung Thanh (sinh năm 1967, Quyền Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, sau này là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy); Lê Văn Trứ (sinh năm 1984, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy); Lê Hồng Khánh (sinh năm 1982, chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 1986, nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường).



Những người này được xác định không thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đúng quy định, tham mưu để lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trái quy định.

Theo Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+)