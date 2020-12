Bình Thuận: Khởi tố 5 lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết

Năm lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết (hiện nay là Trung tâm Y tế thành phố) có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hiển (đã bị bắt giam) trong vụ án tham ô tài sản.



Xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản ở Đức Cơ

Ngày 30/10 sẽ xét xử nguyên Chủ tịch huyện Đức Cơ về tội "Tham ô tài sản"

Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết. (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)



Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng là lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết (hiện nay là Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.



Năm bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Trung Hà, Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Anh, Phó Giám đốc; Ngô Giang Vũ, Phó Giám đốc; Trần Thị Thu Thảo, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Phan Thiết; Nguyễn Quang Thời, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phan Thiết.



Đây là 5 cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hiển (đã bị bắt giam) trong vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.



Cụ thể, từ tháng 11/2013 đến tháng 9/2017, ông Nguyễn Quang Thời giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện thành phố Phan Thiết và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát thanh toán các nguồn chi lương, phụ cấp… dẫn đến vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.



Khi Nguyễn Duy Hiển lập khống hồ sơ chi lương và hồ sơ chi tiền ốm đau, thai sản để chiếm đoạt tiền, ông Thời là người đã trực tiếp ký 3 bộ chứng từ thanh toán tiền lương và 1 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản, để Hiển chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.



Bà Nguyễn Thị Bích Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phan Thiết từ 2013 đến tháng 7/2015, được ông Nguyễn Quang Thời ủy quyền theo dõi, ký duyệt các chứng từ thanh toán tiền lương. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bích Anh đã thiếu kiểm tra, giám sát nên đã ký duyệt 14 chứng từ thanh toán tiền lương do Nguyễn Duy Hiển lập khống, để Hiển chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.



Ông Nguyễn Trung Hà, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết từ tháng 9/2017 đến nay. Từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018, ông Hà đã thiếu kiểm tra đã để Nguyễn Duy Hiển lập khống chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Hà đã trực tiếp ký 5 bộ chứng từ tiền lương và 8 bộ chứng từ chi ốm đau để Nguyễn Duy Hiển chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.



Ông Ngô Giang Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Phan Thiết từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018. Ông Ngô Giang Vũ đã thiếu kiểm tra, giám sát; đã ký duyệt 28 bộ chứng từ thanh toán tiền lương và 7 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản để Nguyễn Duy Hiển chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.



Bà Trần Thị Thu Thảo thiếu kiểm tra khi ký duyệt các chứng từ do Nguyễn Duy Hiển lập khống để Hiển chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng. Bà Thảo trực tiếp ký 42 bộ chứng từ lương và 7 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản, để Hiển chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.



Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2018, lợi dụng chức vụ là kế toán tổng hợp và Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính của Bệnh viện Phan Thiết (từ ngày 15/7/2017 sáp nhập thành Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết), bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1985, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận) đã làm giả các chứng từ, hồ sơ để chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước, tiền của cán bộ, viên chức với số tiền khoảng 5,4 tỷ đồng.



Tháng 6/2018, Hiển xin thôi chức Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính ở Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và được chuyển về Sở Y tế tỉnh Bình Thuận làm chuyên viên.



Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Hiển vào ngày 13/5/2019.



Tại Cơ quan điều tra, Hiển khai đối tượng thực hiện hành vi trên là do có chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết để lấy tiền chi các khoản không có hóa đơn, chứng từ của đơn vị.



Hiển đã sử dụng một phần số tiền chiếm đoạt để chi tiếp khách, biếu quà cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà...



Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)