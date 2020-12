Bắt vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Trần Thị Kim Loan, vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ TP Vũng Tàu), vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, bà Loan bị nhiều người tố cáo vay hàng chục tỉ đồng nhưng không trả. Khi vay tiền, bà Loan nói để đáo hạn ngân hàng, làm giấy phép khai thác cát… Được biết, thời điểm vay tiền (năm 2018, 2019), bà Loan có mở công ty kinh doanh yến sào.



Nhiều nạn nhân vì tin tưởng nên đã cho bà Loan vay tiền, các lần vay tiền đều có giấy biên nhận hoặc giấy góp vốn. Người nhiều cũng vài chục tỉ đồng, người ít nhất cũng vài tỉ đồng. Thế nhưng, nhiều lần liên lạc đòi tiền thì bà Loan luôn tìm lý do trốn tránh.





Bà Loan thời điểm bị bắt giữ



Sau nhiều lần nhận thấy bà Loan có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền nên họ đã gửi đơn tố cáo tới Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác minh, giải quyết.



Tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra thông báo yêu cầu bà Loan đến làm việc.



Ngoài điều tra việc bà Loan bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an còn xác minh việc bà Loan tố cáo nguợc lại những người khác có hành vi cho vay nặng lãi và bắt, giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan công an điều tra, bà Loan không đến trụ sở công an làm việc.



Sau quá trình điều tra, ngày 23-10-2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với bà Trần Thị Kim Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)