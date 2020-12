Bắt một cán bộ địa chính ở Quảng Nam

Làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho người dân không đúng quy định, một cán bộ địa chính phường ở tỉnh Quảng Nam bị bắt giam.

Ngày 3-12, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mười (54 tuổi) – cán bộ địa chính phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng".



Cán bộ địa chính phường Điện Ngọc bị bắt giam

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ viên chức địa chính tại phường Điện Ngọc, ông Trần Mười đã cố ý tẩy sửa, điều chỉnh, hợp thức hóa một số hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định để tham mưu cho ông Phan Văn Huyến, Chủ tịch UBND phường ký xác nhận. Hành vi này đã bị Thanh tra thị xã Điện Bàn phát hiện vào tháng 7-2020 sau đó chuyển hồ sơ cho công an điều tra.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Thanh tra thị xã Điện Bàn xác định với vai trò là Chủ tịch UBND phường, ông Phan Văn Huyến đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra dẫn đến việc ký xác nhận không đúng thực tế khi một số hộ dân không đảm bảo điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định. Từ những sai phạm của từng cá nhân, UBND thị xã Điện Bàn thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Huyến. Đồng thời, ông Huyến không được cơ cấu cấp ủy của Đảng ủy phường Điện Ngọc khóa XX vừa qua.

Q.Vinh (NLĐO)