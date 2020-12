Bắt đối tượng đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với giá 500.000 đồng/người

Chiều 10/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt nhóm đối tượng đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tổ công tác thuộc Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú, phát hiện 7 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.



Đối tượng Huỳnh Văn Vũ.

Nhóm 7 người bị phát hiện, gồm: Trương Ngọc Quốc (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Vĩnh Long); Bùi Trọng Sửu (sinh năm 1984); Bùi Văn Long (sinh năm 1990, cùng tỉnh Gia Lai); Trịnh Văn Phượng (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1982), Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1982), cùng trú tại tỉnh Bình Định và Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, trú tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú).

Tại cơ quan Công an, Phạm Trường Giang khai nhận: Vào thời gian trên, Giang được người bạn tên Vũ điện thoại đến khu vực bờ sông đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa về thành phố Châu Đốc với giá 500.000 đồng/người. Khi Giang vừa tiếp nhận 6 người trên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.



Đối tượng Phạm Trường Giang

Từ lời khai của Giang, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Huỳnh Văn Vũ (Vũ Báo, sinh năm 1993, trú tại khóm An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) ngay sau đó.

Qua điều tra ban đầu, xác định, Vũ chính là đối tượng được một người phụ nữ bên Campuchia cấu kết dùng xuồng đưa 6 người trên từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam giao cho Giang.

Hiện vụ việc, đang được Công an huyện An Phú phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn, riêng 6 người nhập cảnh trái phép, Công an huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Theo Dân Việt