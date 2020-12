Bàng hoàng phát hiện thi thể chủ nhiệm hợp tác xã cháy đen trong chòi canh

Phát hiện có đám cháy ở chòi canh ven đường, người dân liền đến gần thì bàng hoàng phát hiện thi thể ông Th., chủ nhiệm một hợp tác xã, bị cháy đen.

Ngày 12-12, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Ng.Đ.Th. (50 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), là chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Tâm.

Khu vực phát hiện thi thể ông Th. - Ảnh: Facebook

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng 11-12, một số người dân phát hiện có vụ cháy tại chòi canh ở bên cạnh đường vào nhà máy xi măng Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nên liền đến xem.

Khi mọi người đến nơi thì lửa đã tắt, vào phía trong chòi canh, người dân bàng hoàng phát hiện ông Th. đã tử vong, thi thể cháy đen. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng liền đến phong tỏa hiện trường.

Được biết, thi thể ông Th. được phát hiện gần đồi trồng cây của gia đình người này. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đức Ngọc (NLĐO)