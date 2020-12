7 năm qua, Công an khởi tố mới 1.856 vụ án về tham nhũng

Phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” có tác dụng răn đe, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến dự Hội nghị. Ảnh: NT/VOV

Sáng nay (12.12), Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013- 2020 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Dự Hội nghị còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và gần 700 đại biểu tại Hội trường Bộ Quốc phòng và gần 5.000 đại biểu dự trực tuyến tại hơn 80 điểm cầu.

Kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Đây là Hội nghị toàn quốc có quy mô lớn nhất về công tác phòng, chống tham nhũng kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (2013) đến nay.

Báo cáo công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, kết quả phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt kết quả tích cực, được nhân dân đánh giá cao.

Nhiều vụ án lớn được điều tra, truy tố, xét xử công khai, nghiêm minh, thể hiện không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Bên cạnh đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng chuyển biến tích cực khi tạm giữ, kê biên, phong toả thu hồi gần 68.000 tỉ/118.000, đạt 57,4%. Trong đó các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi đạt kết quả thu hồi khá cao.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo ông Phan Đình Trạc, với tinh thần quyết tâm cao, không khoan nhượng, đã có hàng trăm nghìn đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Trong giai đoạn 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, chặt chẽ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm giảm hẳn.

Khắc phục những khe hở dẫn tới tham nhũng

Trình bày tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, từ năm 2013 đến nay, các Cơ quan điều tra Công an nhân dân đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.718 vụ, với 4.768 bị can.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh NT

Nhấn mạnh qua kết quả điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trong trong thời gian qua, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” có tác dụng răn đe, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua.

Kinh nghiệm trong quá trình điều tra cho thấy phải đánh giá đúng bản chất của vụ án, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng để quyết định xử lý phù hợp, thấu tình, đạt lý, xử lý nghiêm những người chủ mưu, cầm đầu có hành vi sai phạm vì động cơ vụ lợi, cá nhân.

Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Mặt trận các cấp nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTN và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những “khe hở” dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, Mặt trận chú trọng việc vận động nhân dân tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

VƯƠNG TRẦN (LĐO)