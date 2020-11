Xe khách biến dạng khi lao vào xe tải đỗ trên cao tốc, 4 người bị thương

Chiếc xe khách chạy tuyến Thanh Hoá - Hà Nội đã lao vào xe tải đang dừng sửa chữa ở làn khẩn cấp trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều nay, 9.11, khiến 4 người bị thương.



Chiếc xe khách biến dạng sau vụ va chạm - Ảnh D.H



Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, khoảng 13 giờ 28 chiều nay, 9.11, tại Km229 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội (thuộc địa phận thôn Thường Ẩm, xã Tiên Hải, TP.Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải.



Xe khách mang biển 29B-204.95 của nhà xe Vân Anh chạy tuyến Thanh Hoá - Hà Nội, do lái xe Nguyễn Văn Luân (35 tuổi; trú tại Bắc Sơn, Phú Sơn, TX.Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiển, đã đâm vào xe tải biển số 36C-064.11 đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp do xe hỏng (phụ xe đang nằm dưới gầm để sửa xe).



Hậu quả, vụ va chạm khiến 3 hành khách trên xe khách bị thương, 1 người ở xe tải bị thương, chưa rõ phụ xe hay lái xe.



Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn ban đầu được xác định do xe tô tải hỏng, phải đỗ ở làn khẩn cấp để sửa chữa. Xe khách chạy cùng chiều đã đâm vào cạnh sườn xe tải.



Hiện các đơn vị đã tổ chức cấp cứu người bị nạn và phân luồng giao thông thông suốt, cũng như khám nghiệm hiện trường, điều tra và giải quyết vụ việc theo quy định.



Xe tải bị đâm lao sang vệ đường - Ảnh D.H

Chiếc xe khách nứt kính, mất toàn bộ phần thân xe bên phải - Ảnh D.H

Theo MAI HÀ - THÁI SƠN (thanhnien)