Xe container bị tàu hỏa tông đứt đôi khi băng qua đường ray

Tại Bình Dương, xe container đang băng qua đường ray thì bị tàu hỏa tông đứt đôi. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.



Container bị tông đứt đôi khi qua đương ray. Ảnh: Dương Bình



Đến 8h30 sáng ngày 5.11, các đơn vị chức năng và xe cứu hộ tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường vụ tàu hoả tông đứt lìa xe container.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu hoả chở hàng số hiệu SH3 chạy hướng Bắc - Nam.



Khi tới km 1706+ 928, đoạn giao cắt với đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tông trúng xe container biển số 51C-654.47 đang băng qua đường ray.



Cú tông mạnh khiến cho chiếc xe container đứt lìa, 2 thùng container lật khỏi rơ mooc nằm một bên, phần đầu kéo nằm một bên.



Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế container bị thương, mắc kẹt trong cabin. Người dân sau đó đã cố gắng cứu tài xế ra ngoài đưa đi cấp cứu.



Tại hiện trường, phần đầu kéo container hư hỏng nặng. Phần đầu tàu cũng hư hỏng, nằm chắn giữa đường.



Lực lượng chức năng thành phố Dĩ An và nhân viên ngành đường sắt nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông.



Hiện các đơn vị chức năng, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dương Bình



https://laodong.vn/xa-hoi/xe-container-bi-tau-hoa-tong-dut-doi-khi-bang-qua-duong-ray-851776.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)