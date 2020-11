Vụ thi thể không nguyên vẹn trong valy ở quận 7: Truy tìm nghi can người Hàn Quốc

Công an đã phát đi thông báo truy tìm nghi can liên quan đến vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn giấu trong valy trên địa bàn quận 7, TP HCM.



Ngày 28-11, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ thi thể không nguyên vẹn được phát hiện trong valy màu hồng trong căn nhà 3 tầng trên địa bàn quận 7 tối 27-11.



Cũng trong sáng nay, Công an quận 7 đã phát đi thông báo truy tìm nghi can được cho liên quan đến vụ án để phục vụ quá trình điều tra.



Nghi can là Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) hiện là giám đốc một công ty và đang cư trú tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Nơi làm việc tại căn nhà trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.



Qua khám nghiệm tử thi, giám định ADN, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 31 tuổi, người Hàn Quốc), có thể tử vong vào tối 26-11.









Hiện trường vụ việc



Như Báo Người Lao Động thông tin, căn nhà trên được cho một người Hàn Quốc thuê để làm trụ sở công ty. Cách đây 2 ngày, người này thông báo trả nhà mà không nói rõ nguyên do.



Ngày 27-11, chủ nhà đến mở cửa vào bên trong thì nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc chiếc valy màu hồng. Mở ra kiểm tra, người này tá hỏa khi thấy thi thể người được giấu bên trong.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định đây là một vụ giết người phi tang. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Theo SỸ HƯNG - PHẠM DŨNG (NLĐO)