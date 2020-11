Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Ba cán bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 1 phó trưởng ban, bị khởi tố liên quan đến vụ sập tường làm 7 người chết.





Chiều 3-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã phê chuẩn lệnh khởi tố 3 bị can là cán bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Long do liên đới trách nhiệm vụ sập tường khiến 7 người chết xảy ra vào ngày 15-3-2019.



Ba cán bộ bị khởi tố gồm: Lê Phước Thiện, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN; Trương Văn Tuấn, Trưởng Phòng Quy hoạch và Môi trường; Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên).



Liên quan vụ việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 4 bị can gồm: Đặng Quân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát; Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cát Thành; Trần Quan Trừ, ngụ Long An, kỹ sư và Dương Thanh Phong, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An, về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".



Hiện trường vụ sập tường làm 7 người chết vào năm 2019



Theo kết luận điều tra, ngày 15-10-2018, Công ty TNHH BoHsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thuê Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long cấp phép xây dựng. Sau khi ký hợp đồng, Quân thuê Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định. Đồng thời, Quân thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế.



Công trình được khởi công, Công ty BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục. Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ.



Khoảng 10 giờ ngày 15-3-2019, khi các công nhân đang tô bức tường dài hơn 30 m, cao hơn 12 m thì bức tường bỗng sập, đè lên nhiều người. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người chết.



Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng kết luận nguyên nhân chính gây ra sự cố sập tường là do kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng trục A3 được tính toán, thiết kế với sơ đồ kết cấu không hợp lý. Cụ thể là có chiều cao, diện tích lớn và đứng độc lập với hệ khung thép của công trình, không đảm bảo khả năng chịu lực.



Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho rằng chịu trách nhiệm cho các sai phạm trên có nhiều tổ chức và cá nhân liên quan. Trong đó, với vai trò là chủ đầu tư, giám sát thi công dự án là Công ty TNHH BoHsing đã không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.



Sau đó, Đặng Quân có đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan ở tỉnh Vĩnh Long vì cho rằng kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Long là chưa khách quan, bỏ qua trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long và không truy tố lãnh đạo Công ty TNHH BoHsing.

Theo L.Khánh (NLĐO)