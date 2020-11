Vụ cầm súng dọa cướp ngân hàng ở Bình Dương: Công an đã bắt được nghi phạm

Sáng 28.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã bắt giữ Trần Công Đức (25 tuổi), là nghi phạm vụ cầm súng dọa cướp ngân hàng xảy ra ở Bình Dương.



Công an điều tra vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương

Nghi phạm Đức đã bị bắt - Ảnh: Thanh Tuyền





Sáng 28.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Bình Dương bắt giữ Trần Công Đức (25 tuổi), là nghi phạm cầm súng đe doạ nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), P.Tân Định, TX.Bến Cát, Bình Dương để cướp tiền nhưng bất thành.



Theo C02, nghi phạm Đức bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bến Cát. Công an thu giữ khẩu súng, cùng các tang vật liên quan đến vụ cướp ngân hàng SHB.



Tại cơ quan công an, nghi phạm Đức khai mua khẩu súng 15 triệu đồng để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng.



Theo NGỌC LÊ (thanhnien)