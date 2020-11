Vây bắt "nóng" 60 quái xế tụ tập đua xe trên địa bàn Bình Dương

Các thanh thiếu niên trên hầu hết không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe và điều khiển phương tiện vi phạm về các hành vi như nồng độ cồn, chạy xe thành đoàn tốc độ cao...



Ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khoảng 60 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đông người, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.



Khoảng 12 giờ trưa 29/11, một nhóm khoảng 60 thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực hồ nước công viên thành phố mới thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tụ tập điều khiển xe môtô phân khối lớn có biểu hiện nẹt pô, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao gây mất trật tự.



Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với các đơn vị nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tổ chức lực lượng vây bắt các đối tượng đua xe.



Qua vây bắt “nóng” tại hiện trường, các thanh thiếu niên trên hầu hết không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe và điều khiển phương tiện vi phạm về các hành vi như nồng độ cồn, chạy xe thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy xe một bánh, nẹt pô… gây mất trật tự an toàn giao thông.



Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

