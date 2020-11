Trưởng công an thị trấn bị bắt vì dùng nhục hình

Bị cáo buộc hành vi dùng nhục hình với người khác trong quá trình làm việc, Đặng Thế Đông (Đại uý, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) bị Viện Kiểm sát Tối cao khởi tố và bắt tạm giam.



Ngày 17-11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thế Đông (đại uý, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để điều tra tội "Dùng nhục hình" theo quy định tại khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình H. (trú tại thị trấn Vĩnh Tuy), Đặng Thế Đông, Hoằng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của ông Vũ Đình H. gây cháy, bỏng móng tay. Bên cạnh đó, nhóm người này còn dùng còng số 8 treo 2 tay ông H. lên tường…



Hiện, cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)