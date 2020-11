Tỉnh Quảng Ngãi mất khả năng cân đối ngân sách

Hụt thu cân đối ngân sách trong 2 năm liên tiếp, dẫn tới Quảng Ngãi không còn khả năng cân đối thu - chi. Tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Trung ương tạm cấp 2.667 tỉ đồng để đảm bảo nhiệm vụ chi năm 2020.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ thu chi của địa phương trong năm 2020.



Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã mất cân đối thu – chi rất lớn, để tạo điều kiện cho tỉnh đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, chi an sinh xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 để đảm bảo các nhiệm vụ chi là 2.667 tỉ đồng.



Lý do được đưa ra là do hụt thu cân đối ngân sách địa phương lớn trong 2 năm liên tiếp, dẫn đến không còn khả năng cân đối thu – chi năm 2020.



Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc - một trong những công trình bị nợ tiền nhà thầu do hụt thu ngân sách. Ảnh: T.Trực



Cụ thể, trong năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao là 2.424 tỉ đồng. Năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 15.211 tỉ đồng, đạt 91,6% dự toán được giao. Thu cân đối ngân sách mà địa phương được hưởng theo phân cấp theo đó chỉ đạt 9.119 tỉ đồng, chỉ đạt 77% dự toán.



Dự kiến trong năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 2.720 tỉ đồng, mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.334 tỉ đồng. Phần này không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa.



Trong một cuộc họp về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân tích cho rằng có một số nguyên nhân chính dẫn đến thu ngân sách địa phương đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá dầu thô giảm sâu so với giá giao dự toán và vướng mắc chính sách thị trường bất động sản…

Theo T.Trực (NLĐO)