Tin bão khẩn cấp, miền Trung mưa lớn tới 400 mm từ trưa nay 9-11

Miền Trung mưa lớn 200-400 mm/đợt



Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0 m.



Từ đêm nay 10-11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0 m.



Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay 9-11 đến 12-11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 400 mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.