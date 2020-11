Tiếp tục tìm kiếm 17 người mất tích ở Trà Leng, Phước Lộc

Sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 10, các lực lượng cứu hộ đã quay trở lại tìm kiếm 17 nạn nhân đang mất tích do sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam.





Ngày 8-11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết vào sáng cùng ngày, các lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, Công an huyện Phước Sơn và lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc tiếp tục quay trở lại tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong 2 vụ sạt lở tại xã Phước Lộc khiến 13 người chết và mất tích.





Làm cầu tạm đoạn suối hướng vào xã Phước Thành, Phước Lộc Ảnh: Công an Quảng Nam



Theo ông Hà, hiện nay đường từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, Phước Lộc vẫn đang bị chia cắt. Để vào 2 xã này thì chỉ có thể đi bộ qua những cung đường rất nguy hiểm. Vừa qua, lực lượng chức năng đưa phương tiện vào sửa đường nhưng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 tiếp tục gây sạt lở nặng.



Người dân ở xã Phước Lộc, Phước Thành dù đã được tiếp tế lương thực bằng trực thăng và gùi cõng đường bộ nhưng hiện vẫn rất thiếu thốn. Khoảng 1.000 người bị mất nhà vẫn đang ở tạm tại trụ sở UBND xã và nhà người thân.



Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Hoàng Thọ



Trong khi đó, sáng 8-11, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết công tác tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng đã được tiếp tục triển khai vào sáng cùng ngày.



Các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, lực lượng xã Trà Leng chia làm 2 mũi tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.



Trước đó, chiều 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng xảy ra vụ sạt lở núi khiến 22 người chết và mất tích, hiện mới tìm được 9 thi thể. Cùng thời điểm, tại thôn 1, thôn 3 xã Phước Lộc xảy ra 2 vụ lở núi khiến 13 người bị vùi lấp, cuốn trôi (mới tìm được 9 thi thể). Lực lượng chức năng sau đó triển khai tìm kiếm nhưng 2 ngày qua phải tạm nghỉ để tránh bão số 10.

Theo Tr.Thường (NLĐO)