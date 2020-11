Tiền Giang: Bắt giữ 7 đối tượng vụ nổ súng làm 3 người bị thương

Theo Trưởng Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang, qua quá trình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra, bắt giữ các đối tượng vụ nổ súng làm 3 người bị thương.



Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: tienphong.vn)



Tối 17/11, Thượng tá Nguyễn Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết qua quá trình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương xác minh, điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành.



Công an huyện đã bắt 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Công (23 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (19 tuổi), Nguyễn Văn Nhớ (22 tuổi), Đặng Thành Việt (19 tuổi), Bùi Thanh Hiền (22 tuổi), Lê Tiến Lên (30 tuổi) và Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi), cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi "Cố gây thương tích" được quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một khẩu súng, ống ngắm, nòng giảm thanh và 23 viên đạn để giám định.



Như VietnamPlus đã phản ánh, vào khoảng 12 giờ ngày 14/11, một nhóm gần 10 người đến nhà anh Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi) tại ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành để tìm chị Lương Thị Khánh V. (31 tuổi, ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành).



Sau khi cả nhóm vào nhà, nói chuyện một lúc thì phát sinh tranh cãi. Một người trong nhóm móc ra một khẩu súng và bắn anh Ẩn cùng những người đang có mặt tại nhà anh Ấn rồi bỏ đi. Hậu quả, anh Ấn cùng 2 người khác là Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi, ngụ tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) và Phan Văn Ngọc Thạch (33 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.



Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ mâu thuẫn trên là do gia đình chị Lương Thị Khánh V. không đồng ý cho chị V. sống cùng với anh Ấn nhưng chị V. cãi lời và không về nhà.



Ngày 14/11, người thân của chị V. đến nhờ một người tên Nguyễn Văn Công (23 tuổi, ngụ tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng đi với một số người khác tìm đến nhà anh Ấn để tìm và nói chị V. về xảy ra tranh cãi và nổ súng.



Công an huyện Châu Thành đang trưng cầu giám định súng, đạn và các tang vật có liên quan và truy bắt nghi phạm còn lại.

Theo Hữu Chí (TTXVN/Vietnam+)