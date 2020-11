Thông tin mới nhất về vụ sạt lở khiến 13 người mất tích ở Phước Lộc

Thông tin mới nhất từ chính quyền cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể trong số 13 người mất tích do sạt lở núi ở Phước Lộc. Đoàn cán bộ đầu tiên của huyện cũng vào được xã này.





Tối 1-11, ông Tà Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở ở thôn 3 của xã.



Nạn nhân là Hồ Thị Giấy (SN 1979), ngụ tại thôn 3. Đây là một trong số 11 nạn nhân tại thôn 3, xã Phước Lộc bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng vào chiều 28-10 do mưa lũ. Bà Giấy là mẹ Hồ Thị Sơ, học sinh lớp 11/1 Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn – nhân vật trong bài viết Mẹ ơi, mẹ ở đâu? đăng trên Báo Người Lao Động vào sáng 1-11.



Cầu tạm bắc qua sông Nước Bảy



Theo đó, Sơ sinh ra trong gia đình có 5 người con, những người anh chị đã có gia đình, nên em ở với cha mẹ dưới căn nhà ở thôn 3 gần Lan. Sơ kể rằng hôm lũ quét, cha em là ông Hồ Văn Yên (SN 1963) đang làm ruộng ở gần nhà và kịp bỏ chạy một mạch qua xã . Phước Kim (Phước Sơn) mới thoát được trong tình trạng kiệt sức, thương tích đầy mình. Từ ngày nhận được thông tin của mẹ, Sơ suy sụp, khóc rất nhiều và các cô giáo ở trường phải luôn cạnh em để động viên.



Ngày 1-11, lực lượng dân quân xã gùi hàng vào các xã Phước Thành, Phước Lộc để cứu trợ dân





Như vậy, đến nay lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc đã tìm kiếm được 6 thi thể, 5 người còn mất tích. Hiện trường vụ sạt lở tại thôn này có khối lượng đất đá rất lớn, chiều dài 500 m, rộng 100 m, cần phải có phương tiện cơ giới đào bới nhưng hiện do đường dẫn đến xã Phước Lộc bị sạt lở nặng nên chỉ có lực lượng tại chỗ. Ngoài thôn 3 thì tại thôn 1 xã Lộc Phước hiện vẫn còn 2 cán bộ xã này vẫn mất tích trong vụ sạt lở vào hôm cùng ngày 28-10.





Họ phải vượt thác, băng rừng





Ông Thượng cho biết trong ngày xã đã nhận được hai chuyến hàng gồm gạo, nhu yếu phẩm, chăn mền do máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 của Quân chủng Phòng không – Không quân vận chuyển tiếp tế và đã phân phát cho người dân chống đói trong những ngày tới.





Cây cầu tạm bắc qua sông Nước Bảy





Cũng trong ngày, xã Phước Lộc đã làm cầu tạm bắc sông Nước Bay để cho đoàn cán bộ, chiến sĩ đầu tiên từ huyện Phước Sơn do thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện dẫn đầu, vào được xã này kể từ khi sạt lở xảy ra.



Theo ông Thượng, hiện xã chưa thể thống kê hết số lượng nhà bị trôi, sập, hư hỏng do còn 3 thôn 8A, 8B và thôn 7 đang bị cô lập, mất liên lạc.

Theo Quang Tám (NLĐO)