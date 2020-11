Thời điểm tàu hỏa tông đứt đôi xe container: Gác chắn không được kéo ra

Thời điểm xảy ra tai nạn đường sắt, gác chắn không được kéo ra và khi container băng qua đường ray đúng lúc đó tàu hỏa lao tới tông trúng.



Bình Dương: Thùng container lật đè tài xế tử vong ngay trong cabin

Xe container tông nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ

Xe container bị tông đứt đôi khi đang băng qua đường ray.



Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt qua Bình Dương vào 4h sáng 5.11, ông Lê Thành Tài - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết, các đơn vị chức năng liên quan đang khẩn trương giải quyết và khắc phục hậu quả.



Theo ông Lê Thành Tài, hiện cơ quan công an đã khám nghiệm xong hiện trường, làm việc với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn.



Nguyên nhân vụ tai nạn, ban đầu xác định thời điểm xảy ra, gác chắn đã không được kéo ra. Xe container biển số 51C-654.47 đang băng qua đường ray (giao cắt với đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) thì đúng lúc này tàu hoả chở hàng số hiệu SH3 chạy hướng Bắc - Nam lao tới tông trúng trúng.



Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Lê Huy Chung (37 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An), điều khiển container bị thương, mắc kẹt trong cabin được người dân cứu ra ngoài rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu.



Tại hiện trường chiếc xe container đứt lìa, phần đầu kéo nằm một bên, 2 thùng container lật khỏi rơ moóc nằm một bên.



Đầu xe container hư hỏng khá nặng.

Vụ tai nạn khiến tài xế container bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, gắc chắn không được kéo ra.

