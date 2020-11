Thiệt hại do bão số 9: 83 người chết và mất tích

Bão số 9 và hoàn lưu bão gây ngập lụt, sạt lở đất… đã khiến 83 người chết, thiệt hại về tài sản cũng rất nặng nề.



Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ



Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), bão số 9 và hoàn lưu bão gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét… đã khiến 83 người chết và mất tích, trong đó số người bị tử vong đã lên đến 39 người (tăng 6 người) so với trước đây.



Hiện tại còn 44 người mất tích, trong đó: Quảng Nam: 20 người (Nam Trà My: 15, Phước Sơn: 4, Hiệp Đức: 1); Bình Định: 23 người, Kon Tum: 1 người.



Tình hình khắc phục hậu quả bão số 9



Cũng theo BCĐ Trung ương về PCTT, hiện tại, lực lượng chức năng đang duy trì 1.539 người và 71 phương tiện các loại giúp các địa phương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của mưa lớn, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 9 tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn( tỉnh Quảng Nam). Đến nay, đã tìm được thêm 4 thi thể tại Phước Sơn).



Về tình hình ngập lụt, tính đến 7 giờ sáng nay (4.11), còn 310 hộ bị ngập tại Nghệ An.



Các chiến sĩ quân đội giúp dân kéo tàu lên cạn tránh bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ



Về phục điện lưới, đến ngày 4.11, đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 164 xã (tăng 25 xã so với báo cáo ngày 2.11). Hiện còn 26 xã mất điện tại 2 tỉnh: Quảng Nam: 9, Quảng Ngãi 17.



Mặc dù Chính phủ, BCĐ Trung ương về PCTT, các bộ, ngành liên quan và các địa phương rất nỗ lực, nhưng đến thời điểm này vẫn còn 252 ngôi nhà bị hư hỏng chưa khôi phục được. Trong đó, Quảng Bình: 200 nhà, Đà Nẵng: 7 nhà, Bình Định: 40 nhà, Kon Tum: 5 nhà). Hiện người dân đang phải ở nhờ nhà người thân; riêng 18 hộ ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang ở nhà tạm do bộ đội dựng.



Về các điểm trường bị ảnh hưởng, hiện nay các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã khắc phục các điểm trường bị thiệt hại và cho học sinh đi học bình thường.



Theo Vũ Long (LĐO)