Tham tiền, Trưởng bản bán cháu họ sang Trung Quốc

Là một trưởng bản, hàng năm vẫn cùng các đoàn cấp cơ sở đi tuyên truyền chống mua bán người cho bà con, bản thân hiểu rất rõ về vấn nạn mua bán người đối với người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi nhưng Lô Thị Phương vẫn hám lợi trước mắt, nhẫn tâm bán cháu họ sang Trung Quốc. Sau 7 năm bị bán làm vợ xứ người, nạn nhân may mắn trốn về được quê hương để tố cáo kẻ buôn người.



Bị cáo Lô Thị Phương.



Đầu tháng 11-2012, Lương Thị Bích Lan (1992, quê ở xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An), đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc gọi điện về cho Lô Thị Phương (1969, Trưởng bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, H. Tương Dương) đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy chồng. Lan hứa sẽ trả công 5 triệu đồng nếu tìm được người đưa đi Trung Quốc và Phương đồng ý. Đang lúc chưa biết tìm ai thì được Lan gợi ý “Con D. ở nhà không, thử hỏi nó xem?”. Ngầm hiểu ý của Lan muốn đề cập đến Lô Thị D. (1995, trú cùng bản, cháu họ của Phương) nên Phương cũng gật đầu.



Sau đó, Phương đến nhà ông Lô Khăm Phi (1965) và bà Ngân Thị Tuyết (1968, bố mẹ của chị D.) đặt vấn đề đưa đi Trung Quốc. Tuy nhiên, để cho chị D. tin thì Phương nói về việc đi làm công ty tại Đồng Nai. Nếu đi sẽ có con trai của Phương lo tìm công việc nhẹ nhàng, nếu không thích làm thì sẽ đưa về nhà nhưng gia đình và bản thân chị D. không đồng ý. Vài ngày sau, Phương nhờ chồng đến tiếp tục thuyết phục chị D. đi làm công ty ở Đồng Nai thì cả nhà đồng ý.



Tìm được “con mồi”, Phương gọi điện thông báo cho Lan rằng đã rủ rê được nạn nhân. Lan nói sẽ cho gia đình chị D. 10 triệu đồng. Sau đó hai vợ chồng Phương đến nhà chở chị D. ra thị trấn Thạch Giám, nhưng khi đi đến xã Yên Na thì Phương nói chồng quay về còn mình đi cùng chị D. ra thị trấn và bắt xe đi Móng Cái (Quảng Ninh). Khi đến bến xe ở Móng Cái, Lan cho người sang đón chị D. qua cửa khẩu, đồng thời đưa cho Phương 15 triệu đồng, trong đó có 5 triệu tiền công và 10 triệu đồng đưa về cho gia đình chị D. Phương trở về nhà còn người phụ nữ lạ đưa chị D. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi bắt xe đến nhà Lan ở tỉnh Hàn Tan (Trung Quốc). Chị D. ở đây khoảng 2-3 tuần và bị Lan bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Ông Lô Khăm Phi (bố nạn nhân D.) cho biết: Ban đầu nghe bà Phương nói đưa con đi làm việc ở Đồng Nai nên gia đình cũng cho đi. Một thời gian sau, tôi cũng dính đến một vụ ma túy nên phải ngồi tù 7 năm. Suốt quãng thời gian này, vợ tôi cũng không liên lạc được với con. “Sau khi mãn hạn tù, tôi trở về và nghe tin con gái bị lừa bán. Thế nhưng, vợ chồng tôi không biết tìm con ở đâu cho đến khi bất ngờ thấy con trở về sau 7 năm mất tích”, ông Phi chia sẻ.



Theo lời kể của gia đình nạn nhân, suốt thời gian 7 năm sống ở Trung Quốc, chị D. bị cấm đoán không cho ra ngoài giao lưu với mọi người. Chị D. vẫn được gia đình nhà chồng cho tiền để tiêu, ít phải làm việc cực nhọc. Do ít giao tiếp nên chị D. không nói được nhiều tiếng Trung, còn tiếng Việt cũng bị quên nhiều. Quãng thời gian 7 năm chung sống nhưng D. không sinh được đứa con nào cho nhà chồng. Sau đó, nhà chồng phải xin con về nuôi. Đến cuối năm 2019, D. xin nhà chồng cho ra ngoài đi chợ và sau đó bỏ trốn và được một người Việt Nam sống tại Trung Quốc giúp đỡ về quê. Đến tháng 5-2020, chị Lô Thị D. đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người đến Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương và sau đó Lô Thị Phương bị bắt giữ.



Trong vụ án này còn có Lương Thị Bích Lan là người đặt vấn đề chỉ đạo, sắp xếp trong suốt quá trình Phương lừa gạt nạn nhân ra Quảng Ninh và giao cho người phụ nữ lạ đưa chị D. đến nhà của Lan rồi bán. Tuy nhiên, quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa Phương và Lan đều thông qua điện thoại, không trao đổi trực tiếp. CQĐT đã xác minh, Lan không có mặt tại địa phương nên chưa ghi lời khai, chưa có căn cứ khởi tố bị can. CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau. Đối với Lô Văn Ninh (chồng của bị cáo), là người đến thuyết phục nạn nhân nhưng đặt vấn đề đi làm công ty ở Đồng Nai, khi đưa nạn nhân đi ra thị trấn để bắt xe nhưng bản thân Ninh không tham gia trao đổi, bàn bạc, không biết mục đích của vợ mình nên không có căn cứ xử lý.



Ngày 16-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Thị Phương về tội “Mua bán người”. Nạn nhân cũng tham gia phiên tòa và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi bản thân bị cáo và nạn nhân cũng là bà con cùng họ với nhau, nạn nhân gọi bị cáo là bà. Theo bị cáo thì bản thân cũng chỉ được hưởng một khoản hoa hồng nhỏ là 5 triệu đồng, số tiền này cũng là chi phí để hai bà cháu đi đường ăn uống. Sau khi xảy ra sự việc, Phương cũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân. Căn cứ vào các tình tiết tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Thị Phương 4 năm tù về tội “Mua bán người”.

Theo DƯƠNG HÓA (cadn)