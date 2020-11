Thảm nạn Trà Leng: Đau đớn tìm kiếm thi thể nạn nhân từ dấu vết chim quạ

Lúc 11h ngày 1/11, các lực lượng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Nam); Công an huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My; Bộ đội Biên phòng và người dân, hơn 50 người đã triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Tranh.





Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, các lực lượng xuất phát từ dưới chân cầu Trà Dơn để tìm kiếm. Có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, đến 12h cùng ngày (1/11), đã có 6 ghe thuyền đã xuất phát tham gia công tác tìm kiếm.



Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm nạn các nhân mất tích còn lại trên sông Tranh.





"Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn vì củi khô, vật cản dưới lòng sông rất nhiều. Các thuyền sẽ liên tục tìm kiếm và được tiếp ứng nhiên liệu tại các điểm đã được bố trí sẵn", Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin.





Đến trưa ngày 1/11, đã có 6 ghe thuyền đã xuất phát tham gia công tác tìm kiếm.





Cũng theo ông Mẫn, sáng cùng ngày, kết hợp với việc tìm kiếm trên sông, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể mất tích tại hiện trường.



Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể trên sông từ dấu vết chim quạ.



Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Nam Trà My đã chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm thi thể trên sông của người dân địa phương, khi lực lượng tìm kiếm trên sông phải kết hợp quan sát trên bầu trời, để ý dấu hiệu của chim quạ từ trên núi bay xuống và lượn trên bầu trời thì nơi đó có khả năng phát hiện dấu vết nạn nhân mất tích.





Lực lượng chức năng kết hợp nhiều giải pháp tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được các nạn nhân còn đang mất tích.



"Từ nhiều năm nay với kinh nghiệm sống, người dân địa phương chúng tôi khi tìm kiếm trên sông phải chú ý quan sát nhiều yếu tố xung quanh. Quan sát quạ đen bay lượn để tìm kiếm thi thể là điều đáng được lưu ý", ông Hùng nói.





https://danviet.vn/tham-nan-tra-leng-dau-don-tim-kiem-thi-the-nan-nhan-tu-dau-vet-chim-qua-20201101130033124.htm

Theo DIỆU BÌNH (Dân Việt)