Tạm giữ 3 nghi phạm sản xuất bột ngọt giả ở quận 8

Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm mua hàng trăm ký bột ngọt Trung Quốc để làm giả những thương hiệu bột ngọt khác.



Điều tra bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc

Cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ hàng trăm ký bột ngọt giả - Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 6-11, liên quan vụ "Phát hiện hàng trăm ký bột ngọt Trung Quốc giả dạng Ajinomoto ở quận 8", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đỗ Trạch Khâm (42 tuổi), Đỗ Trạch Lâm (40 tuổi), Đỗ Nữ (61 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h10 ngày 3-11, tổ công tác (Công an quận 8, Phòng Cảnh sát kinh kế Công an TP.HCM) phát hiện một người đàn ông chạy xe máy chở hàng trên đường Tùng Thiện Vương (phường 12, quận 8) có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra.



Qua kiểm tra xác định người đàn ông lái xe là Đỗ Trạch Khâm, đồng thời tổ công tác phát hiện tại chỗ 10 bao giấy màu vàng chứa 120 gói bột ngọt (loại 1kg/gói) có ghi nhãn hiệu Ajinomoto.



Đỗ Trạch Khâm khai nhận số bột ngọt này là hàng giả nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto do Khâm sản xuất tại một căn nhà ở phường 12 (quận 8). Cơ quan chức năng tiến hành bắt quả tang Đỗ Trạch Khâm và tạm giữ số tang vật bột ngọt giả tiếp tục làm rõ.





Bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto - Ảnh: Công an cung cấp



Cùng ngày 3-11, Công an quận 8 khám xét khẩn cấp tại một căn nhà ở phường 12, bắt quả tang Đỗ Trạch Lâm, Đỗ Nữ đang có hành vi sản xuất bột ngọt giả. Tại đây, tổ công tác tiếp tục thu giữ 56 gói bột ngọt (loại 500g/gói) bán thành phẩm nhãn hiệu Saji, 46 gói bột ngọt (loại 500g/gói) thành phẩm nhãn hiệu Saji.



Ngoài ra còn phát hiện, thu giữ 9 bao bột ngọt xá (một dạng bột ngọt Trung Quốc nhập lậu để làm giả bột ngọt khác) loại 25kg/bao, 198kg bột ngọt xá, 45 bao bột ngọt xá đã qua sử dụng, 1.300 vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Saji cùng các phương tiện, dụng cụ để đóng gói, làm giả bột ngọt...



Theo lời khai ban đầu, Đỗ Trạch Khâm, Đỗ Trạch Lâm, Đỗ Nữ hoạt động làm giả bột ngọt trong thời gian gần đây. Cách thức chủ yếu là mua loại bột ngọt xá có giá rẻ, sau đó làm giả các thương hiệu bọt ngọt, hưởng lợi chênh lệch về giá bán ra thị trường thu lợi bất chính.



Hiện Công an quận 8 đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (TTO)