Sạt lở núi, cả ngôi làng ở Quảng Ngãi chìm trong bùn đá

Sạt lở kinh hoàng khiến hàng ngàn khối bùn đá trút xuống ngôi làng ở miền núi Quảng Ngãi.



Quảng Nam lại sạt lở núi khiến 1 người chết, hồ Phú Ninh và nhiều thủy điện xả lũ

Lâm Đồng: Báo động khẩn nguy cơ sạt lở, ngập úng, hồ đập hư hỏng đe dọa vùng hạ du

Sạt lở ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long khiến hàng ngàn khối bùn đá trút xuống một ngôi làng. Ảnh: Đ.V- Thanh Ba



Ngày 11.11, lãnh đạo UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cho biết, trận sạt lở núi kinh hoàng vừa xảy ra tại thôn Ra Pân khiến cả ngôi làng chìm trong đất đá.



Theo lãnh đạo UBND xã này cho hay, hôm qua (10.11), trên địa bàn xã xuất hiện mưa to. Đến khoảng 19h cùng ngày, tiếng nổ lớn kèm theo đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ ào ạt xuống làng Ra Pân. Trận sạt lở núi kinh hoàng này kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến người dân địa phương rất lo sợ. Ước chừng, 60.000 m3 đất đá trút xuống làng Ra Pân, trải dài khoảng 1km.



Rất may, toàn bộ 60 hộ dân trong làng đã được chính quyền địa phương di dời đến chỗ tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người.



“Hai tháng trở lại đây, cứ khi nào mưa lớn, những ngọn đồi ở Ra Pân lại sạt lở, nên đã sớm di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, đây là trận sạt lở với thời gian kéo dài và kinh khủng nhất. Hiện có một ngôi nhà kiên cố của người dân đã bị quật sập và nhiều nhà khác hư hỏng một phần" - vị lãnh đạo này cho hay.



Trong khi đó, ông Đinh Quang Ven - quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây xác nhận, tối qua (10.11), 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam thoát chết sau trận sạt lở tại thôn Ra Pân.



Theo đó, 2 thanh niên này chạy xe máy trên tuyến đường Trường Sơn Đông để lên Kon Tum. Đến địa phận thuộc thôn Ra Pân, 2 thanh niên tháo dỡ rào chắn cảnh báo nguy hiểm trên đường và tiếp tục di chuyển. Đúng lúc này, đất đá từ trên núi bất ngờ trút ào ạt xuống đường.



"Rất may, hai người đã kịp vứt bỏ xe máy và tháo chạy thoát thân. Sau khi thoát nạn, hai thanh niên cho biết, trước khi đi qua khu vực trên, họ trông thấy phía trước có 2 xe máy nhưng thời điểm xảy ra sạt lở thì không thấy đâu. Chúng tôi đang xác minh để xác định chính xác liệu có người bị vùi lấp hay không" - ông Ven nói.



http://https://laodong.vn/xa-hoi/sat-lo-nui-ca-ngoi-lang-o-quang-ngai-chim-trong-bun-da-853548.ldo

Theo Thanh Chung (LĐO)