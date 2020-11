Sáng mai 15-11, bão số 13 đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Miền Trung mưa to đến rất to



Gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven biển: Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.



Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0 m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.



Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.



Mưa lớn: Từ hôm nay 14-11 đến ngày 16-11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150 mm/đợt.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.