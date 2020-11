Quảng Ngãi, Quảng Trị: Tập trung ứng phó với cơn bão số 13

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu huyện Lý Sơn không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 14/11. Ngư dân Quảng Trị đã đưa toàn bộ hơn 2.300 tàu cá vào neo đậu tránh trú bão.



Bão số 13 giật cấp 17, Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó

Người dân Quảng Ngãi gia cố nhà cửa phòng, chống bão. (Ảnh: TTXVN phát)



Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi Công điện số 08/CĐ-UBND hỏa tốc yêu các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13.



Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn thông báo và không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 12 giờ ngày 14/11.



Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại); rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn; tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lồng bè an toàn; chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại nơi neo đậu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.



Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ; tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo bão để người dân biết, chủ động phòng tránh.



Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà ở, công trình, trụ sở làm việc, nhà xưởng, cột tháp ăngten viễn thông…chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn; tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn (theo phương án đã được xây dựng); sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu; chỉ đạo rà soát toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các công trình xây dựng trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng nhất là tại các vị trí xung yếu để di chuyển đến nơi an toàn, trường hợp không chấp hành phải kiên quyết cưỡng chế và xem xét xử lý các đơn vị chủ quản theo quy định.



Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.



Đặc biệt lưu ý các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân ở vùng đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất tại các huyện gồm Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà; vùng trũng thấp tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ…



Lúc 14 giờ ngày 14/11, do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn đã có gió bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5-7 mét. Nhiều khu vực như cảng Lý Sơn, Hang Cò thôn Tây An Hải sóng biển phủ trắng, tràn lên kè bê tông uy hiếp các hộ dân sống ven biển.



Gió to sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hàng trăm tàu cá nhỏ bị sóng biển đánh chìm đang neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền.



Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện Lý Sơn đã hoàn thành việc di dời gần 300 hộ với gần 1.000 người dân nằm trong vùng xung yếu về nơi tránh trú an toàn.



Còn tại Quảng Trị, ngày 14/11, chính quyền các địa phương trong tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang khẩn trương thực hiện công tác ứng phó với bão số 13.



Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu giờ chiều 14/11, ở các địa phương vùng ven biển của tỉnh Quảng Trị có gió khá mạnh và mưa vừa đến mưa to, đồng ruộng ở vùng thấp trũng đã bị ngập úng.



Ngư dân các xã bãi ngang của tỉnh Quảng Trị di chuyển thuyền lên cao để tránh trú bão. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)



Ngư dân Quảng Trị đã đưa toàn bộ hơn 2.300 tàu cá vào neo đậu tránh trú bão số 13 tại các khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, Nam Cửa Việt và Bắc Cửa Việt.



Tại các khu neo đậu tránh trú này, lực lượng biên phòng tổ chức giúp ngư dân đưa lưới từ tàu cá lên bờ để bảo quản nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra; đồng thời, khẩn trương chằng buộc và sắp xếp tàu cá vào neo đậu đúng vị trí đảm bảo an toàn.



Ngư dân Trần Văn Hồng, 48 tuổi, đưa tàu cá công suất lớn vào tránh trú ở khu neo đậu Bắc Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh cho biết qua thông tin trên báo đài, ngư dân đã sớm biết được cơn bão số 13 có hướng di chuyển khó đoán định, gió giật mạnh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị.



Do đó, ngư dân đã sớm chủ động, khẩn trương đưa tàu vào tránh trú, đồng thời tổ chức đưa lưới và tài sản lên bờ, chằng buộc tàu thuyền rất cẩn thận để giảm thiệt hại khi bão vào. Trong khi đó, những hộ dân có nhà cấp 4 mái lợp tôn hoặc ngói đã khẩn trương đưa những bao tải cát lên mái nhà để gia cố, phòng khi có gió bão mạnh làm tốc mái.



Lực lượng chức năng của thành phố Đông Hà, tổ chức cắt tỉa cành của hàng nghìn cây xanh dọc theo các tuyến đường chính như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Nguyễn Trãi. Trong đó, tập trung cắt tỉa cành của các cây họ muồng và phượng có tán rộng, nhiều lá nên có nguy cơ cao gãy đổ khi có gió bão.



Công tác di dời dân tránh bão ở vùng ven biển, xung yếu cũng đang diễn ra rất khẩn trương. Tại xã ven biển Triệu An, huyện Triệu Phong chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, giúp người dân sinh sống ở vùng xung yếu ven biển, nhà ở không kiên cố, di dời đến các trường học, trạm y tế, công sở để tránh trú an toàn.



Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triệu An, địa phương đã tổ chức di dời trên 400 người từ nhà không kiên cố đến nhà ở kiên cố, công sở để đảm bảo an toàn.



Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, các địa phương trong tỉnh tùy diễn biến của bão số 13, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất để điều chỉnh phương án di dời dân đảm bảo kịp thời, an toàn.



Theo đó, trong trường hợp bão chỉ ảnh hưởng, không trực tiếp đổ bộ sẽ di dời 6.355 hộ với gần 18.000 người đến khu vực an toàn; trường hợp bão đổ bộ trực tiếp sẽ di dời gần 25.000 hộ với trên 94.000 người dân để tránh bão.



Đối với di dời dân tránh lũ do mưa bão, nếu có lũ vừa và lớn sẽ di dời hơn 8.500 hộ với gần 26.000 người; nếu có lũ đặc biệt lớn di dời hơn 15.000 hộ với gần 50.000 người ở 99/124 xã, phường, thị trấn đến nơi an toàn.



Tỉnh cũng dự kiến di dời hơn 1.900 hộ với gần 7.800 người ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống tập trung ở hai huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa và các xã miền núi của các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng hoàn thành việc di dời dân đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 14/11; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 18 giờ ngày 14/11 cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng; cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi có gió lớn, trừ lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và trường hợp đặc biệt.



Hiện nay, dung tích các hồ chứa ở Quảng Trị đã cơ bản đạt dung tích trữ. Đối với các hồ chứa vừa và lớn, đơn vị quản lý các công trình này đã xây dựng kế hoạch vận hành điều tiết xả lũ đối với hồ có cửa van điều tiết, với lưu lượng xả lũ ứng với kịch bản mưa và lượng nước đến hồ.



Tùy theo tình hình mưa lũ, đơn vị quản lý các hồ chứa chủ động điều tiết xả lũ, bảo đảm an toàn hồ đập, hạn chế thấp nhất gây ngập lụt vùng hạ du. Riêng Hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị đã đạt 100% dung tích trữ nên tiến hành điều tiết xả lũ từ đêm ngày 11/11, với lưu lượng xả trung bình qua tràn 45 m3/s.

Theo Đinh Thị Hương-Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)