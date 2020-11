Quảng Nam: Vẫn khẩn trương tìm người mất tích và cứu đói cho dân

Đến thời điểm này, chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi ở hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Đồng thời gùi lương thực vào cứu đói cho hàng nghìn người dân ở các vùng bị chia cắt.



Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn trôi hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung



Đã tiếp cận được hiện trường xã Phước Lộc



Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 3.11, ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính tỉnh Quảng Nam - đang chỉ huy hiện trường vụ sạt lở núi làm 13 người mất tích ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cho biết: Đến chiều nay thì lực lượng cứu hộ gồm hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận được hiện trường sau hơn 8h đi bộ.



Tại hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng cuốn phăng 32 ngôi nhà, vùi lấp 11 người dân thôn 3, lực lượng cứu nạn dốc sức bơm nước, đào bới trong bùn đất nhão nhoẹt để tìm kiếm tung tích nạn nhân. Và đến chiều nay 3.11, có 8.11 thi thể người dân được tìm thấy.



Ở một cánh khác, lực lượng tham gia tìm kiếm 1 đã tìm thấy thi thể của Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc. Hiện, thi thể của nạn nhân còn lại là Hồ Văn Sợ - Phó ban Dân vận xã - vẫn chưa được tìm thấy. Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục băng rừng, vượt suối, cõng lương thực, nhu yếu phẩm đến thôn 3 và thôn 6, xã Phước Lộc để cứu trợ cho người dân đang bị cô lập. Đến thời điểm này, đã có 13/15 tấn lương thực dự kiến được chuyển vào cứu đói cho gần 3.000 hộ dân của hai xã Phước Lộc và Phước Thành của huyện Phước Sơn bằng đường bộ (gùi) và đường hàng không.



Nam Trà My vẫn chưa có kết quả mới



Trong khi đó tại huyện Nam Trà My của Quảng Nam, sau nhiều ngày tìm kiếm các 14 người mất tích trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, đến nay vẫn chưa có kết quả mới dù lực lượng chức năng đã nỗ lực.



Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - cho biết, hơn 500 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm. Theo thiếu tướng Tưởng, các cán bộ, chiến sĩ đã chia thành 2 mũi tìm kiếm 14 người đang mất tích. Một mũi tiếp tục đào bới khu vực hiện trường, mũi khác dùng thuyền máy tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.



“Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đã đi dọc các bờ sông, suối… để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.



Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Hiện các huyện vùng núi nơi nào cũng có nguy cơ sạt lở rất cao nếu xảy ra mưa. Do đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát lại những nơi để tái định cư cho người dân. Riêng đối với Trà Leng, tỉnh đã chỉ đạo huyện và xã xác định lại điểm tái định cư thật là an toàn để quy hoạch, xây dựng lại nhà cho người dân”- ông Bửu nói.





Sạt lở Rào Trăng 3: Lên phương án mới để tìm kiếm 12 công nhân còn lại



Đã 23 ngày đã trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, đến nay thi thể của 5/17 nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình lo hâu sự. 12 nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm trong sự mong mỏi, chờ đợi của người thân, gia đình các nạn nhân.



Ngày 3.11, Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết: UBND tỉnh TT-Huế đã đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 phối hợp với lực lượng công an, quân đội rà soát lòng suối từ Rào Trăng 3 đến Rào Trăng 4, làm cơ sở tính toán các phương án mới để tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân đang mất tích trong giai đoạn tiếp theo



Trong ngày 3.11, các lực lượng liên quan vẫn khẩn trương tìm kiếm 12 nạn nhân còn lại đang mất tích tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. N.TRƯỜNG - P.ĐẠT



