Phú Yên: Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước sau bão số 12

Sáng nay, 11.11, hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Tuy An, Phú Yên vẫn chìm trong biển nước sau bão số 12. Lực lượng chức năng phải dùng ca nô đến những vùng ngập sâu hỗ trợ nhân dân.



Bão số 12 khiến 2 người tử vong, nhiều thiệt hại tại các địa phương

Phú Yên: Vội vã chạy lũ sau bão số 12

Ngập lụt ở huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Văn Thành

Một trụ sở cơ quan ở huyện Tuy An, Phú Yên bị ngập sâu. Ảnh: Văn Thành





Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết địa phương có khoảng 11 nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Lực lượng chức năng huyện Tuy An phải dùng xuồng cao tốc di chuyển đến các nóc nhà kiểm tra thực tế và hỗ trợ nhân dân chống chọi với ngập lụt.



Tại huyện Đồng Xuân, ông Nguyễn Hữu Từ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, mực nước lũ hiện đang xuống. "Lưu lượng xả lũ về huyện Đồng Xuân cũng bắt đầu giảm hơn so với hôm qua" - ông Từ nói.





Lực lượng chức năng huyện Tuy An (Phú Yên) hỗ trợ, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Thành





Trong khi đó, ông Trần Lý - Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết vào lúc 9h sáng 11.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ xuống hạ du với lưu lượng 4.500 m3/s.



Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đề nghị tăng lưu lượng xả lũ lên 4.900 - 5.900 m3/s vào chiều nay - 11.11 vì phía thượng nguồn (Gia Lai) vẫn còn mưa.



Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, tình hình ngập lụt, đường sá, hệ thống điện... trên địa bàn huyện này cơ bản ổn định. "Mực nước ngập đã giảm. Chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng dọn dẹp, vệ sinh đường sá để người dân ổn định cuộc sống" - ông Tính nói.



Theo ông Tính, nếu chiều nay, Thủy điện Sông Ba Hạ xả mức 5.900 m3/s thì nước vẫn ở ngoài lòng sông chứ không ảnh hưởng đến nhà dân. "Hiện tại, chúng tôi cắt cử lực lượng yêu cầu người dân không được qua lại sông Ba vì đang xả lũ" - ông Tính cho hay.



Theo ông Tính, sáng nay (11.11), lực lượng chức năng của huyện, xã Hòa Thắng tiếp tục công tác tìm kiếm nam thanh niên trượt chân xuống kè, bị lũ cuốn hôm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy.



https://laodong.vn/xa-hoi/phu-yen-hang-nghin-ngoi-nha-chim-trong-bien-nuoc-sau-bao-so-12-853432.ldo

Theo Nhiệt Băng (LĐO)