Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở khung hình phạt 10 - 15 năm tù

Viện KSND tối cao xác định ông Nguyễn Đức Chung đã chủ mưu, tác động và chỉ đạo cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng cấp dưới chiếm đoạt tài liệu điều tra trong đại án Nhật Cường.



Bị can Nguyễn Đức Chung (trái) và Phạm Quang Dũng ẢNH: NGỌC THẮNG

Viện KSND tối cao xác định ông Nguyễn Đức Chung đã chủ mưu, tác động và chỉ đạo cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng cấp dưới chiếm đoạt tài liệu điều tra trong đại án Nhật Cường, là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 26.11, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, đồng thời chuyển hồ sơ đến TAND TP.Hà Nội để xét xử vụ án. Các bị can gồm Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Thư ký biên tập) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội). Trong số này, bị can Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng bị truy tố theo khoản 3, điều 337 bộ luật Hình sự với mức án 10 - 15 năm tù; Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị truy tố theo khoản 1, điều 337 bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Chiếm đoạt kế hoạch điều tra, báo cáo án

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường cùng một số đơn vị liên quan (còn gọi là đại án Nhật Cường). Đây là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Đại án Nhật Cường

Trung tuần tháng 5.2019, C03 khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại thuộc Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc, để làm rõ hành vi buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mở rộng điều tra, C03 đã khởi tố bổ sung về hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đến nay, C03 đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH-ĐT… Riêng Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã quốc tế. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu để đầu tư về phần mềm, công nghệ thông tin và trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn về cung cấp dịch vụ công cho TP.Hà Nội.

Ngày 10.5.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) bắt đầu thực hiện các biện pháp tố tụng đại án Nhật Cường thì một tháng sau đó, ngày 16.6, ông Nguyễn Đức Chung đã tiếp cận với Phạm Quang Dũng, cán bộ C03. Ngày 20.7.2019, Phạm Quang Dũng đã đến nhà ông Chung để trao đổi thông tin xung quanh đại án Nhật Cường. Ông Chung đề nghị Dũng cung cấp các thông tin, tài liệu điều tra vụ án và Dũng đồng ý.

Từ tháng 7.2019 - 6.2020, Phạm Quang Dũng lợi dụng nhiệm vụ được giao, tự ý lấy thông tin, tài liệu hoặc đột nhập phòng làm việc của cán bộ C03 để chiếm đoạt nhiều tài liệu liên quan đại án Nhật Cường. Sau đó, Dũng chuyển các tài liệu này cho ông Chung thông qua người trung gian (với tài liệu giấy) và qua ứng dụng Viber (gửi các bản chụp và trao đổi thông tin).

Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu điều tra có mức độ “mật” và chuyển cho Nguyễn Đức Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu “mật”. Các tài liệu này bao gồm: kế hoạch điều tra; báo cáo kết quả xác minh; báo cáo đề xuất…

Kết quả điều tra còn cho biết Phạm Quang Dũng từng in 5 tài liệu được gửi từ email có tài khoản “buiquanghuy@gmail.com” đến tài khoản “chunghinhsu@ gmail.com” để chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung thông qua người trung gian. Dũng khai đây là tài liệu từ máy tính thu giữ trong đại án Nhật Cường và Dũng đã sao chép, lưu giữ vào máy tính cá nhân của mình. Các tài liệu này qua giám định đều xác định phải được lưu giữ ở chế độ “mật”.

Ông Nguyễn Đức Chung khai báo thành khẩn

Từ tháng 2.2020 - 7.2020, bị can Nguyễn Đức Chung đã sử dụng 2 số điện thoại để liên lạc 12 lần với Phạm Quang Dũng; Dũng 5 lần gọi cho ông Chung nhưng cơ quan chức năng cho rằng không đủ cơ sở để xác định việc cung cấp, trao đổi thông tin qua 17 lần liên lạc này.

Điều tra riêng vụ nhận 10.000 USD từ ông Nguyễn Đức Chung

Quá trình điều tra còn xác định vào dịp Tết Nguyên đán, tại khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thông qua Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng đã nhận của ông Nguyễn Đức Chung 1 phong bì trong có chứa 10.000 USD, số tiền này gia đình Dũng đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Dũng cũng tự thú tối 30.6.2020 đã đột nhập phòng làm việc của cán bộ C03 để tìm tài liệu và thấy một thùng giấy nên đem về nhà, khi mở ra có 16 chiếc điện thoại. Do cơ quan điều tra chưa làm rõ được bản chất việc Phạm Quang Dũng được ông Nguyễn Đức Chung cho 10.000 USD và việc Dũng chiếm đoạt 16 chiếc điện thoại nên tách ra để xem xét sau.

Cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc đã tham gia 1 lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu “mật” cho ông Nguyễn Đức Chung. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Trung theo yêu cầu của ông Nguyễn Đức Chung đã liên lạc và gặp Phạm Quang Dũng để lấy tài liệu đựng trong phong bì mang đến cho ông Chung, nhưng không biết tài liệu có nội dung liên quan đại án Nhật Cường.

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định bị can Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, Phạm Quang Dũng là người thực hành, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc là người giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung được xác định đã thừa nhận, khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, bản thân mắc bệnh nặng, quá trình công tác có nhiều thành tích nên được xem xét là các tình tiết để giảm nhẹ trong xử lý. 3 bị can còn lại cũng được đánh giá khai báo thành khẩn, quá trình công tác có nhiều thành tích. Riêng bị can Phạm Quang Dũng còn được đánh giá hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, đã tự thú một số hành vi liên quan.

Theo Thái Sơn (TNO)