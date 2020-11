Nam thanh niên mất cả bàn tay phải vì bình gas mini phát nổ

Nam thanh niên 30 tuổi đang sử dụng bình gas mini để khò thịt nướng, bất ngờ bình gas phát nổ khiến anh dập nát bàn tay phải, chấn thương sọ não, bỏng vùng mặt cổ.





Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) ngày 18-11 cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân T.V.H. (30 tuổi, ở Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, cụt bàn tay phải, bỏng sâu vùng đầu, mặt, cổ. Người nhà người bệnh cho biết trong khi đang sử dụng bình gas mini để khò thịt, bình gas bất ngờ phát nổ khiến thanh niên này bị chấn thương nghiêm trọng.





Nam thanh niên bị chấn thương sọ não do bình ga phát nổ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp





Theo bác sĩ Bùi Huy Mạnh, Khoa Phẫu thuật thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức, hiện người bệnh đã được tiến hành mổ lấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên phải. Sau khi được can thiệp chấn thương sọ não, người bệnh tiếp tục được bác sĩ mổ cắt lọc, xử lý vết thương dập nát bàn tay phải.





Bàn tay buộc phải cắt bỏ do dập nát, không có khả năng cứu chữa





Đến nay, 2 ngày sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn phải theo dõi sát vì nguy cơ nhiễm trùng, máu tụ tái phát.



Các bác sĩ cũng cho biết bệnh viện từng gặp nhất nhiều trường hợp bị chấn thương nghiêm trọng do nổ bình gas mini trong lúc ăn uống, nhất là thời điểm mùa đông. Bình gas mini phát nổ rất dễ gây thương tích, thậm chí bị đa chấn thương rất nặng do người dân thường có thói quen ngồi gần bếp gas mini. Vì vậy, người dân nên cẩn trọng khi sử dụng bình gas mini, chọn bình gas có nhãn mác, chỉ sử dụng một lần, sau đó vứt bỏ vì tái sử dụng không an toàn.



Không nên sử dụng bếp và bình gas mini cũ, nếu bếp gas đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp rất khó đánh lửa, phải "mồi" lửa nhiều lần mới được, tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp gas như thế này rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ.

Theo D.Thu (NLĐO)