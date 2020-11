Lý giải nguyên nhân người đàn ông bị gấu rừng tấn công

Liên quan đến trường hợp anh Hồ Văn Hội (1976, trú thôn 3, xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Quảng Nam) bị gấu rừng tấn công trên núi Ngọc Linh, ngày 20-11, ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện nạn nhân vẫn còn thở bằng máy, bệnh tình rất nặng do đa chấn thương, trong đó có cả chấn thương sọ não.



Quảng Nam: Bị Gấu rừng tấn công khi lên thăm vườn sâm, người đàn ông trong tình trạng nguy kịch

Anh Hồ Văn Hội với nhiều vết thương khắp người do gấu rừng tấn công.





Ông Hồ Văn Dang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, sáng ngày 19-11, anh Hồ Văn Hội khi đang đi vào vườn sâm trên núi Ngọc Linh thì bị một cá thể gấu rừng tấn công. Hậu quả anh Hội bị gấu tát rách mặt, cổ, đầu, ngực... có nhiều vết thương khá sâu làm mất nhiều máu. Sau khi bị gấu tấn công, mặc dù bị thương nặng nhưng anh Hội cố gắng đi bộ ra nơi có sóng điện thoại để gọi người thân trợ giúp. Nhận được thông tin, người nhà và dân làng đã đến khiêng bộ nạn nhân ra Trạm Y tế xã Trà Linh để sơ cứu, sau đó chuyển xuống Trung tâm Y tế H. Nam Trà My.



Tại đây, các y bác sĩ cho biết, bệnh nhân tổn thương nặng nhãn cầu bên trái, rách tay bên phải và bị nhiều vết thương ở vùng động mạch cổ, trên đầu... Do thương tích quá nặng, sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cứu chữa, điều trị.



Ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết, bệnh nhân Hội khi được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng rất nặng, qua chẩn đoán bị chấn thương sọ não, vết thương phức tạp, lóc cả da đầu, vùng mặt, mắt, cằm và cả cánh tay. Sau khi nhập viện, hàng chục y, bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu nạn nhân, sau đó tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu, nhưng vẫn còn thở bằng máy, bệnh tình rất nặng nên đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt.





Nạn nhân Hội được người dân đưa xuống bệnh viện cấp cứu.





Liên quan đến việc gấu rừng tấn công người, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm bắt thông tin có người dân ở H. Nam Trà My bị gấu tấn công trọng thương, UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương cấp cứu cho nạn nhân. Bên cạnh đó, giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương tìm hiểu sự việc cũng như có hướng đề xuất liên quan đến cá thể gấu rừng trên; chính quyền địa phương cần tổ chức cảnh báo cho người dân tránh xa những khu vực gấu hay xuất hiện. Đặc biệt, tăng cường lực lượng kiểm tra, nghiêm cấm các đối tượng săn bắn gấu và động vật hoang dã ở núi Ngọc Linh nói riêng và các cánh rừng ở Quảng Nam nói chung.



Theo người dân địa phương cho biết, cá thể gấu trên trước đây hay xuất hiện ở khu vực xã Trà Cang giáp ranh. Tuy nhiên gần đây gấu xuất hiện ở Trà Linh và thường phá hoại nương rẫy của dân làng. "Tôi hay đi rừng để chăm sóc các vườn sâm nên cũng thường hay thấy con gấu trên. Tuy nhiên khi nghe thấy hơi người thì gấu bỏ chạy. Thế nhưng không biết lý do tại sao hôm đó gấu lại tấn công anh Hội gây thương tích nặng như vậy"- anh Nguyễn Dũng, một người dân cho biết thêm.



Được biết, Ngọc Linh là ngọn núi cao nhất miền Trung, nằm trên dãy Trường Sơn. Đỉnh núi thuộc các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Khu vực gấu xuất hiện là rừng nguyên sinh, nơi người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Do bảo vệ những vườn sâm giá trị cao nên người dân đặt rất nhiều bẫy xung quanh khu vườn của mình. Theo nhận định của người dân, con gấu này xuất hiện tại khu vực nương rẫy trên có thể trong những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lũ, nhiều điểm sạt lở khiến khu vực rừng sâu bị động, không có thức ăn nên con gấu buộc phải di chuyển ra ngoài; hoặc có thể gấu bị mắc bẫy trở nên hung dữ dẫn đến tấn công người khi nó gặp...

Theo BÃO BÌNH (cadn)