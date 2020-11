Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.





Tại Công điện số 36/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên;



Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các bộ: TNMT, NNPTNT, Công Thương, Quốc phòng, Công an, TTTT, GTVT, Ngoại giao, Y tế, BCĐ Trung ương về PCTT nhấn mạnh:



Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng 8.11 áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,7 độ vĩ Bắc, 121,5 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines, đi vào biển Đông sáng nay (8.11).



Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ thời gian qua, đặc biệt là các khu vực ven biển.



Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF



Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày và đêm nay, trên biển từ Vịnh Bắc Bộ đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 7-9, biển động mạnh, sóng cao từ 1.5m- 4.0m.



Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và thời tiết nguy hiểm trên biển, BCĐ Trung ương về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và vùng ảnh hưởng của không khí lạnh trên biển;



Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là tàu thuyền hoạt động trên biển cũng như neo đậu tại bến.



Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.



Kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển; lao động trên lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản, các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.



Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở.



Tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ, kiểm tra việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định;



Tổ chức các đoàn kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực tại các trọng điểm đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt là các vị trí bị hư hỏng, do mưa lũ vừa qua để kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống nhằm giảm thiểu thiệt hại.



Chuẩn bị sẵn sàng vận hành công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề phòng ngập úng khu vực đô thị; hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nhất là các khu vực chăn nuôi tập trung...

