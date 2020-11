Hải Phòng: Ẩu đả do mâu thuẫn liên quan đến đất đai, 4 người thương vong

Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ 6 người để điều tra vụ án giết người vì mâu thuẫn liên quan đến đất đai ở H.An Dương.





Khu đất xảy ra vụ việc - Ảnh LT



Ngày 18.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra ở xã Tân Tiến, H.An Dương.



Trước đó, lúc 13 giờ 30 ngày 14.11, ông Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, ngụ P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cùng hơn 10 người đưa máy móc, công cụ đến khu đất ở nhà ông Lưu Văn Điệp (55 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.An Dương, TP.Hải Phòng) để phá tường bao do ông Điệp xây chặn khu đất mà ông Điệp đã bán cho ông Quyết.



Tại đây, hai bên đã đánh nhau. Hậu quả, ông Điệp và anh Lưu Văn Duy (37 tuổi, con ông Điệp) cùng Đoàn Minh Hiếu (18 tuổi, cùng nhóm ông Quyết) bị thương; ông Lưu Văn Hưng (51 tuổi, em trai ông Điệp) bị chấn thương sợ não và tử vong sau khi đi cấp cứu.



Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Quyết và những người đi cùng đã ra đầu thú.



Hiện, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đồng thời, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng (32 tuổi, ngụ xã Nam Sơn, H.An Dương), Nguyễn Trọng Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.An Dương), Lê Văn Thịnh (32 tuổi) và Nguyễn Đức Tâm (32 tuổi), cùng trú tại P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng; Nguyễn Kiều Hưng (35 tuổi, ngụ tại xã An Hưng, H.An Dương).

Theo LÊ TÂN (thanhnien)