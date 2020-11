Giám đốc người Hàn Quốc khai bỏ thuốc mê vào bia để hãm hại bạn đồng hương

Ngày 29/11, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Jeong In Cheol để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về một số người bạn của nghi phạm được cho là có hành vi Che giấu tội phạm.





Đến nay, Jeong In Cheol đã thừa nhận vì nợ nần nên đã lên kế hoạch sát hại anh Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là bạn đồng hương), phân xác để cướp tài sản. Jeong In Cheol chuẩn bị thuốc mê, lưỡi cưa, kìm cộng lực, vali, túi nilong và liên hệ với người bạn đồng hương hẹn tới gặp trò chuyện.





Dụng cụ nghi phạm dùng phân xác bạn đồng hương.





Tối 26/11, anh Han Tong Duk đi xe ô tô hiệu Kia (xe này được nạn nhân thuê để di chuyển ở Việt Nam) tới Công ty Creata Việt Nam, 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Jeong In Cheol niềm nở ra đón người bạn đồng hương và lên tầng 3 căn nhà trò chuyện.



Được một lúc, Jeong In Cheol bỏ thuốc mê vào bia và mời người bạn đồng hương uống. Anh Han Tong Duk sau uống xong một lúc thì hôn mê. Jeong In Cheol lại kiểm tra rồi dùng tay bóp mũi, miệng cho đến khi người bạn tắt thở, sau đó phân xác bỏ vào 3 túi nilong và vali.



Nghi phạm tại công an.





Nghi phạm lấy 2 lượng vàng và tiền khoảng 200 triệu đồng trong người nạn nhân, thu dọn hiện trường rồi lấy xe ô tô của nạn nhân bỏ đi. Quá trình bỏ trốn, nghi can di chuyển ở nhiều nơi, về trú ở nhà bạn ở quận 2.



Chiều 28/11, trinh sát công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Jeong In Cheol. Làm việc với công an, Jeong In Cheol khai nhận mình thực hiện vụ án 1 mình. Tuy nhiên, phía công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, về một số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol có hay không hành vi Che giấu tội phạm.





Theo A.T (Dân Việt)