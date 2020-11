Gần 4.500 nhà dân ở Thừa Thiên - Huế tốc mái vì bão số 13

Bão số 13 đã làm gần 4.500 nhà dân ở Thừa Thiên - Huế tốc mái, 6 nhà sập, nhiều tàu cá bị chìm.





Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế vào chiều tối 15-11, cho biết bão số 13 (Vamco) bước đầu thống kê có 6 nhà sập, 4.489 nhà tốc mái. Nhiều cơ sở giáo dục, trường học, cơ quan quân sự bị hư hại, tốc mái vì bão số 13.





Mái tôn của căn nhà này bị bão đánh bay xuống đất



Trong đó, huyện Phú Vang là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão số 13 tại Thừa Thiên – Huế với 2.150 nhà bị tốc mái, 3 nhà ở thị trấn Thuận An bị sập. Tại huyện này nhiều tàu cá bị sóng đánh mắc cạn; 9 tàu cá ở Thuận An bị chìm, một tàu cá đứt dây neo, sóng đẩy vào bờ tông sập một nhà dân.



Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ lúc 20 giờ ngày 14-11 đến 6 giờ ngày 15-11, do ảnh hưởng của bão số 13 tại thị trấn Thuân An huyện Phú Vang và thành phố Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải, huyện Phú Lộc; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà nước đã tràn vào nhà dân khoảng 0,2 m.



Triều cường, sóng lớn, nước dâng do bão đã làm cho bờ biển Thừa Thiên-Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu.

Theo Quang Tám (NLĐO)