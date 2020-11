Đà Nẵng liên tiếp bắt các tụ điểm kinh doanh khí cười, bóng cười

Sáng 26.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ 134 bình khí cười tại một cơ sở trên địa bàn biển Đà Nẵng.



Công an Q.Ngũ Hành Sơn tạm giữ các bình khí cười ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, khuya 25.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt quả tang Nguyễn Thành Trà Phúc (28 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đang thuê người vận chuyển các bình kim loại chứa khí cười N20 (nguyên liệu để bơm vào bóng cười) tại một ngôi nhà đường An Thượng 17 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Kiểm tra cơ sở, lực lượng tạm giữ 134 bình khí cười, hơn 3.000 quả bóng cười.

Chủ số hàng là Phúc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ. Qua đấu tranh, Phúc khai nhận chuyên tập kết khí cười, bóng cười tại đây để cung cấp cho các quán bar ở Đà Nẵng, số hàng hóa Phúc nhập từ miền Bắc với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 20.11, Công an Q.Thanh Khê kiểm tra nhà K01/16 Tôn Thất Đạm (Q.Thanh Khê), phát hiện và tạm giữ 39 bình khí cười (loại 5 kg/bình) không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cũng đang tạm giữ lô hàng gồm 260 bình khí cười N2O, 6.750 bong bóng cao su vô chủ, được vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng xe hàng.

