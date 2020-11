Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

(GLO)- Sáng 24-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo thông tin tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn này tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp tình hình mới, nhất là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc



Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản (71 luật, 2 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), giảm 8 văn bản so với giai đoạn 2011-2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011-2015; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định, giảm 129 quyết định so với giai đoạn 2011-2015; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch, giảm 201 văn bản so với giai đoạn 2011-2015; ở địa phương ban hành tổng cộng 92.799 văn bản gồm: 16.341 văn bản cấp tỉnh (tăng 2.552 văn bản so với giai đoạn 2011-2015), 12.427 văn bản cấp huyện (giảm 18.320 văn bản so với giai đoạn 2011-2015), 64.031 văn bản cấp xã (giảm 131.083 văn bản so với giai đoạn 2011-2015).



Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những thành quả quan trọng, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng được đề cao. Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng”, tham mưu Chính phủ trong việc xây dựng các dự án luật, hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi.



Thủ tướng nhấn mạnh: Cần hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; xử lý nghiêm những vi phạm trong thi hành luật đã được Quốc hội thông qua; hoàn thiện hệ thống pháp luật, thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm thượng tôn pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

LÊ VĂN NGỌC