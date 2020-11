Cháy khách sạn 7 tầng ở Nghệ An, nhân viên và khách bỏ chạy tán loạn

Một đám cháy đã bùng phát tại phòng 732, tầng 7, khách sạn Vinh Plaza. Ngay sau đó, các nhân viên hô hoán mọi người thoát ra khỏi khách sạn.



Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: TTXVN phát)





Sáng 18/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời dập tắt đám cháy tại tầng 7, khách sạn Vinh Plaza, không để đám cháy lây lan rộng.



Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.



Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/11, một đám cháy đã bùng phát tại phòng 732, tầng 7, khách sạn Vinh Plaza (số 3, đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An).



Thời điểm xảy ra vụ cháy, tại phòng 732 không có người, tại một số phòng khác có nhiều khách lưu trú, các nhân viên khách sạn đã hô hoán mọi người thoát ra khỏi khách sạn.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 đã xuất 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 35 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy. Do đám cháy bùng phát tại tầng 7 khiến việc tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn.



Bên cạnh đó, khách sạn Vinh Plaza nằm trên đường Mai Hắc Đế, trục đường chính của thành phố Vinh, đám cháy xảy ra thời điểm có đông phương tiện lưu thông khiến giao thông bị ách tắc.



Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Vinh) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.



Sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt.



Tại hiện trường, các tài sản trong phòng 732 bị thiêu rụi hoàn toàn; một số khu vực trần nhựa và cửa của các phòng bên cạnh cũng bị hư hỏng bởi khí nóng phát ra từ đám cháy.



Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)