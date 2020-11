Cặp vợ chồng doanh nhân liên thủ chiếm đoạt hàng chục tỉ của người mua căn hộ

Nguyễn Văn Thái (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và vợ Bùi Thị Thu Trang, lập nhiều công ty, nhận hàng chục tỉ đồng của người mua căn hộ rồi chiếm đoạt.



Vợ chồng Nguyễn Văn Thái bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.





Ngày 11.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (35 tuổi) tù chung thân, Bùi Thị Thu Trang (32 tuổi) 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Tại toà, Thái phủ nhận không huy động vốn để lừa đảo và việc làm của bị cáo chỉ là vay tiền, song Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ để xác định anh ta cùng vợ chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.



Theo đó, toà xác định, năm 2010, Thái thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. 3 năm sau, Thái lập tiếp Công ty TNHH Phú Hưng, do Trang làm Giám đốc.



Quá trình hoạt động, doanh nghiệp vay nợ nhiều người nên khoảng tháng 4.2018, Thái lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua bán bất động sản cao cấp.



Thái biết Công ty An Phú có dự án Khu biệt thự Hưng Thịnh ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Sau đó, anh ta đến gặp giám đốc công ty này để đề nghị hợp tác, mục đích Thái muốn lợi dụng dự án để huy động vốn.



Sau khi thuyết phục được đối tác, Thái chỉ đạo Trang đứng ra ký nhiều hợp đồng kinh doanh với Công ty An Phú, cam kết góp vốn 30 tỉ đồng.



Tuy nhiên, khi việc ký kết hoàn tất, vợ chồng Thái không giao tiền mà chỉ lấy thông tin dự án trên để lừa đảo. Có được hồ sơ về khu biệt thự cao cấp, Thái và Trang đã quảng bá hình ảnh, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để mua bán, kinh doanh bất động sản.



Ở hành vi này, toà cáo buộc, từ tháng 6-7.2018, vợ chồng bị cáo đã nhận hơn 1,7 tỉ đồng tiền đặt cọc của 8 nạn nhân.



Ngoài ra, theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2016, Thái biết dự án Khu dân cư Green City ở huyện Củ Chi (TP.HCM) đang rục rịch triển khai. Công ty HTV không được phê duyệt việc rao bán bất động sản nhưng với mục đích lấy tiền trang trải nợ nần, Thái thuê người thiết kế hồ sơ dự án để lừa đảo.



Tiếp đó, Thái chỉ đạo nhân viên tung hình ảnh quảng cáo, thông tin nhà ở của dự án để rao bán, kêu gọi người dân góp vốn.



Với thủ đoạn này, từ tháng 12.2016 - 6.2017, Thái thu gần 20 tỉ đồng đặt cọc của gần 40 khách hàng tại Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk và TP.HCM.



Trong vụ án, Thái chủ mưu, cầm đầu, Trang đồng phạm giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của chồng.



