Bộ Ngoại giao: Không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chiều nay 19-11 khi nhận được câu hỏi của phóng viên đã cho biết bà không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp.





Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 19-11, phóng viên Việt Nam nêu câu hỏi về việc những ngày qua, báo chí nước ngoài đưa nhiều về thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp; và được biết giữa Pháp và Việt Nam có hiệp định về tương trợ tư pháp, đề nghị Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về việc này.



Trước đó, vào ngày 10-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tuy nhiên, ngày 13-7, Bộ Công an cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa, do đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Bộ Công an ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi nào Bộ Công an bắt được bà Thoa sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Bộ Công an nhận định bà Thoa là người có trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp, công tác chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc Bộ Công Thương.



Đồng thời, bà Thoa trải qua các cương vị công tác như: Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy tinh Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 5-2010.



Bà Thoa phụ trách Vụ Công nghiệp nhẹ và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); chịu trách nhiệm trước bộ trưởng Bộ Công Thương về thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, trong đó có Sabeco.



Bộ Công an nhận định bà Thoa biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM được sắp xếp, giao cho Bộ Công Thương, Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê, không được thành lập pháp nhân mới.



Tuy nhiên, bà Thoa vẫn báo cáo cho ông Vũ Huy Hoàng phê duyệt, ký 3 văn bản chấp nhận chủ trương cho Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl. Đồng thời, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của DNNN làm thủ đoạn để dần chuyển dịch quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl, nghĩa là từ tài sản nhà nước sang tư nhân.



Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bà Hồ Thị Kim Thoa, Công ty Sabeco Pearl đã được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl. Từ đó, các sở, ngành tại TP HCM tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất trái pháp luật.



Ngay sau khi Công ty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư, chuyển quyền sử dụng đất, mặc dù chưa triển khai hoạt động nhưng vào tháng 2-2016, lợi dụng chủ trương thoái vốn của Chính phủ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa đã ký 2 văn bản chỉ đạo Sabeco thoái 26% vốn tại Công ty Sabeco Pearl và phê duyệt giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần.



Đến nay, Công ty CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh (tiền thân là Công ty Sabeco Pearl; doanh nghiệp 100% vốn tư nhân) đã đứng tên quyền sử dụng lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.



Hậu quả, thiệt hại, thất thoát do bà Hồ Thị Kim Thoa cùng đồng phạm gây ra cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là đặc biệt nghiêm trọng.









Ngày 28-7-2017, bà Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin nghỉ việc vì "lý do cá nhân".



Vào ngày 16-8-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.



Ngày 29-8-2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-9-2017. Theo kết luận kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã kỷ luật cảnh cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Thoa.Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa diễn ra trong thời gian bà giữ các chức vụ bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1-2004 - 5-2010 ).Ngày 28-7-2017, bà Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin nghỉ việc vì "lý do cá nhân".Vào ngày 16-8-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.Ngày 29-8-2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-9-2017.





