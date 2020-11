Bình Định xảy ra 2 vụ cháy nhà trong cơn bão số 12

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa rất to và gió lớn. Dù vậy, thời điểm này, Bình Định vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà.

Đến 11 giờ 30 phút trưa 10-11, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cơ bản đã dập được lửa tại vụ cháy ngôi nhà số 44 - 46 đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.



Hiện trường vụ cháy nhà ở huyện Tuy Phước

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà trên. Do trong nhà chứa rất nhiều vật liệu, hàng tạp hóa nên đám cháy sau đó lây lan nhanh, bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 3 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về phần tài sản chưa thống kê được.

Trong một diễn biến khác, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đoàn Thị Đúng ở 163/1 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn bị cháy nên điện báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa bà Đúng cùng người nhà thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Do trời mưa to, căn nhà nằm trong hẻm, khu vực xảy ra cháy nằm trên gác nhỏ nên việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn.



Hiện trường vụ cháy nhà ở TP Quy Nhơn

Sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan sang những nhà dân bên cạnh. Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Đức Anh (NLĐO)