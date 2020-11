Bình Định cho học sinh nghỉ học, cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Để ứng phó với bão số 12, tỉnh Bình Định đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời cảnh báo khẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương.





Sáng 10-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định phát thông tin cảnh báo khẩn về việc nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương.



Sạt lở đất vừa qua tại thủy điện Vĩnh Sơn 5 ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh.



Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa to đến rất to, như: Hoài Nhơn 45.0 mm, Bồng Sơn 37.0 mm, An Hòa 68.0 mm, Quy Nhơn 35.2 mm… Trên đất liền tỉnh Bình Định, khu vực các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; các khu vực còn lại có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.



Dự báo, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 40-70 mm, có nơi cao hơn. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi trong tỉnh. Cụ thể, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh và thị xã Hoài Nhơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1- 2.



Bình Định cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi trong tỉnh



Trước đó, tối 9-11, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục cho học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học từ sáng 10-11 để phòng tránh bão số 12 cho đến khi có thông báo mới . Cùng ngày, Bình Định cũng đã di dời 1.073 hộ với 4.288 nhân khẩu.

